"Fabian" - Dominik Graf dreht ZDF-Kinokoproduktion nach Erich Kästner

In Görlitz, Berlin und Brandenburg finden derzeit die Dreharbeiten zu "Fabian" statt, Regisseur Dominik Grafs Interpretation von Erich Kästners Roman "Der Gang vor die Hunde". Das Drehbuch für die ZDF-Kinokoproduktion schrieben Constantin Lieb und Dominik Graf. Die Titelrolle spielt Tom Schilling, an seiner Seite sind Albrecht Schuch, Saskia Rosendahl, Michael Wittenborn, Petra Kalkutschke, Elmar Gutmann und Meret Becker zu sehen.

Der Protagonist des 1931 publizierten und später durch die Nationalsozialisten verbotenen Romans von Erich Kästner stammt, wie sein Autor, aus einer kleinbürgerlichen Dresdener Familie. Der ehemalige Germanist Jakob Fabian (Tom Schilling) verdient sich in der Metropole Berlin seinen spärlichen Unterhalt als Reklametexter. Tagsüber arbeitet er in der Werbeabteilung einer Zigarettenfabrik, nachts driftet er mit Studienfreund Labude (Albrecht Schuch) durch Unterweltkneipen, Bordelle und Künstlerateliers, wobei er dort im Gegensatz zu seinem Freund ein einigermaßen distanzierter Beobachter bleibt. Ein Moralist, der auf den Sieg der Anständigkeit wartet, ohne recht daran zu glauben.

Vor dem Hintergrund einer zunehmend zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten zerklüfteten Gesellschaft träumt Labude von einer Revolution der Klassen und engagiert sich aktiv dafür. Fabian jedoch sieht in diesem Aktionismus keine reale Chance und beobachtet die politischen Ereignisse fatalistisch und ironisierend. Während Labude kurz vor seiner Hochzeit von seiner Verlobten betrogen wird und sich in zahlreichen Affären zu trösten versucht, begegnet Fabian in einem Künstleratelier der selbstbewussten Cornelia Battenberg (Saskia Rosendahl), einer Frau, die eigentlich der Männerwelt abgeschworen hat und keine neue Beziehung sucht. Für Fabian aber ist sie der Lichtblick am düsteren Berliner Nachthimmel.

Es dauert nicht lange, bis sich zwischen beiden eine Liebesbeziehung entwickelt. Fabian fühlt sich herausgefordert von dieser besonderen Frau und schafft es dank Cornelia seine pessimistische Grundhaltung abzulegen. Doch der nächste Rückschlag lässt nicht lange auf sich warten - wie viele seiner Kollegen fällt Fabian einer Entlassungswelle zum Opfer und verliert seinen Job.

"Fabian" ist eine Kinokoproduktion von Lupa Film (Felix von Boehm) mit dem ZDF (Redaktion: Daniel Blum), ARTE (Redaktion: Olaf Grunert, Andreas Schreitmüller), Amilux Film und Studio Babelsberg. Gefördert wird der Film vom BKM, der MDM Mitteldeutschen Medienförderung, dem medienboard Berlin-Brandenburg, dem FFF Bayern und dem DFFF. Gedreht wird bis Mitte September. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

