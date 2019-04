ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 1. April 2019

Mainz (ots)

Woche 14/19 Dienstag, 02.04. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster An der Grenze ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 18.00 Das Brexit-Dilemma Theresa May und der zähe Abschied von Europa "UFOs Declassified - Die Geheimakten: Roswell, New Mexico" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Kennedy gegen Callas - Das Duell der Diven Deutschland 2018 22.25 ZDF-History Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich? Deutschland 2018 23.10 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015 23.55 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 0.35 heute journal 1.05 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 1.45 Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe 2.35 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 3.20 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe 4.05 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 15/19 Samstag, 06.04. Bitte Programmänderung beachten: 11.15 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 17.45 Ermittler! Verhängnisvoller Einbruch "Ermittler! - Gewaltspirale" entfällt 18.15 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf der Insel ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 1.30 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 "Ermittler! - Teenager im Visier" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 08.04. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015 "Ermittler! - Verhängnisvoller Einbruch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 09.04. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht "ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 12.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 2019 "Faszination Universum: Eine Frage der Zeit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeit beachten: 8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress ( weiterer Ablauf ab 8.45Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik "Die Macht der Clans" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 17/19 Dienstag, 23.04. Bitte Programmänderung beachten: 21.45 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019 "Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II." entfällt ( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 18/19 Dienstag, 30.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 14.15 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 "Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II." entfällt 15.00 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 15.45 Modern Royals - William, Harry & Co. 16.30 Harry & Meghan Hochzeit bei den Windsors Deutschland/Großbritannien 2018 17.15 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )

