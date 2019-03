ZDFinfo

Woche 14/19 Samstag, 30.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Italiens Mafia Paten vor Gericht 6.05 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra 6.50 Italiens Mafia Der Clan der 'Ndrangheta 7.35 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 8.20 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 9.05 Dirty Dollars Kokainhandel 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 auslandsjournal - die doku Machtkampf um Venezuela - Ein Land am Abgrund Venezuela 2019 10.20 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (1) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015 11.05 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (2) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015 11.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017 12.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Habgier unter Genossen Deutschland 2018 13.25 Plattenbau oder Reihenhaus Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 14.10 Ballermann oder Balaton Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 14.55 Trabbi oder Käfer Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 14/19 Sonntag, 31.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 heute-show 5.45 Bruce Springsteen - Born in the USA 6.55 Wacken - Der Film Deutschland 2013 7.40 Deutschlands größte Disco Nachtschicht im "Index" Deutschland 2017 8.25 Partyszene Berlin So feiert die Hauptstadt 9.05 Mallorca - Alarm am Ballermann Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten 9.50 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018 10.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.25 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 11.10 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 11.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen Großbritannien 2015 12.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr Großbritannien 2015 13.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015 14.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod Großbritannien 2015 14.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015 15.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building 16.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center 17.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 17.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building 18.40 ZDF.reportage Deutschland XXL München - Bahnhof der Superlative Deutschland 2018 19.10 ZDF.reportage Deutschland XXL Frankfurt - Flughafen der Superlative Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 23.10 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015 23.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod Großbritannien 2015 0.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015 1.20 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015 2.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building 2.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center 3.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 4.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Woche 14/19 Montag, 01.04. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 6.05 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.40 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017 ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 One Strange Rock - Unsere Erde Schutz mit Will Smith 22.25 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 23.10 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 23.55 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Der Dirigent der Welt Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 UFOs Declassified - Die Geheimakten Die schwarzen Dreiecke USA 2017 1.50 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017 2.35 Building Star Trek Die Erfolgsgeschichte einer Serie Kanada 2016 4.00 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 USA 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

