Neckarsulm (ots) - Ab sofort akzeptiert Kaufland bundesweit in seinen rund 660 Filialen die Bezahlung mit der American Express Kreditkarte. Für Beträge bis 50 Euro können die Kunden auch die praktische kontaktlose Bezahlfunktion mittels NFC-Technologie ohne Eingabe einer PIN nutzen. Hierzu hält der Kunde einfach nur die Karte an das Lesegerät an der Kasse und die Zahlung erfolgt schnell und sicher.

Bargeldlos bezahlen eine Selbstverständlichkeit

"Für viele unserer Kunden ist bargeldloses Bezahlen im digitalen Zeitalter eine Selbstverständlichkeit", so Richard Lohmiller, Vorsitzender der Geschäftsleitung Kaufland Deutschland. "Wir wollen unseren Kunden den Einkauf bei Kaufland so einfach wie möglich machen. Dazu gehört, neben der großen Auswahl, der Frische und hohen Qualität sowie der guten Orientierung im Markt, natürlich auch schnelles und bequemes Bezahlen. Mit American Express haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Partner gewonnen, der einfache und etablierte Lösungen bietet und uns unterstützt, das Portfolio an Serviceleistungen für unsere Kunden weiter auszubauen."

Kaufland - gute Preise, hohe Qualität, große Auswahl und Einfachheit

Dazu gehören neben einem modernen und ansprechenden Filialauftritt, einem umfassenden Sortiment, einer klaren und übersichtlichen Warenpräsentation auch die schnelle und unkomplizierte Abwicklung des Bezahlvorgangs. Bislang hatten die Kaufland-Kunden bereits die Auswahl zwischen: Girocard, Visa, Mastercard sowie Maestro, Vpay (jeweils auch kontaktlos) und Google pay. Mit American Express wird das Angebot der vielfältigen Bezahlmöglichkeiten um eine zusätzliche attraktive Variante erweitert.

Ideal für den kurzen, schnellen Einkauf

An ausgewählten Standorten bietet Kaufland neben dem bestehenden Kassensystem auch ein SB-Kassen-System an. Die Kunden haben hier die Möglichkeit, selbst ihre Waren einzuscannen und bequem bar oder mit den oben genannten Bezahlmöglichkeiten am Automaten zu bezahlen. Diese Alternative ist ideal für den schnellen, kurzen Einkauf, beispielsweise in der Mittagspause. Kaufland-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Kunden bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen bei der Abwicklung des Bezahlvorgangs.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit rund 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de

