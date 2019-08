Borussia Dortmund - FC Bayern München: Supercup live im ZDF

ZDF

Der Klassiker im deutschen Fußball: BVB gegen Bayern. Erneut treffen die beiden deutschen Topteams aufeinander - dieses Mal beim DFL-Supercup. "ZDF SPORTextra" überträgt das Spiel am Samstag, 3. August 2019, live aus Dortmund. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauer um 20.15 Uhr, für die Analyse steht ZDF-Experte Oliver Kahn an ihrer Seite. Am Reportermikrofon meldet sich ab 20.30 Uhr Béla Réthy.

Üblicherweise spielen Meister und Pokalsieger um den Supercup. Da die Münchener aber sowohl den Meistertitel als auch den Pokal gewonnen haben, treten sie gegen den Bundesliga-Vizemeister aus Dortmund an. Beide Teams stehen sich bereits zum siebten Mal in diesem Wettbewerb gegenüber, die Bilanz der bisherigen sechs Begegnungen ist ausgeglichen. Die knappe Final-Niederlage beim Audi-Cup gegen Tottenham können die Bayern sicherlich verschmerzen; eine Niederlage gegen den Rivalen aus Dortmund bei Supercup wäre bitterer. Für beide Mannschaften geht es nicht nur um den ersten Titel der Saison, sondern auch darum, ein Ausrufezeichen für die neue Bundesliga-Saison zu setzen.

