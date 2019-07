ZDF

Tokio wird 2020 zum zweiten Mal - nach 1964 - Austragungsort Olympischer und Paralympischer Spiele sein. Vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 finden in Japans Hauptstadt die 32. Olympischen Sommerspiele statt. Ein Jahr vor Olympia in Fernost berichtet am Sonntag, 21. Juli 2019, 17.10 Uhr im ZDF, eine Extra-Ausgabe der "ZDF SPORTreportage" über die Vorbereitungen.

Moderator Yorck Polus zeigt im Land der aufgehenden Sonne, worauf sich Athleten, Besucher und Zuschauer freuen können. Er berichtet über die Begeisterung der Gastgeber und darüber, welche Sportarten erstmals olympisch sind.

Doch wie hoch ist der Preis, den Tokio als Ausrichter zahlt? Und wie ist die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees? Fragen, denen sich IOC-Präsident Thomas Bach ebenso stellt wie den Fragen zur Zukunft der Spiele.

Im "ZDF SPORTreportageExtra" ein Jahr vor den nächsten Olympischen Spielen gibt es darüber hinaus auch einen Rückblick auf die Siege und Emotionen der vergangenen Spiele.

Seit 2015 ergänzt "ZDF SPORTreportageExtra" als hintergründige monothematische Sonderausgabe zwei- bis dreimal im Jahr die Regelsendungen der "ZDF SPORTreportage". Zuletzt hatte am 20. Januar 2019 ein "ZDF SPORTreportageExtra" über neue Wintersportarten abseits von Pisten, Loipen und Olympia berichtet. "ZDF SPORTreportageExtra: Ein Jahr vor den Olympischen Spielen" ist die zehnte Ausgabe dieses Formats.

