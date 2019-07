ZDF

Zeitbombe Plastik: ZDF-Sendung "Leschs Kosmos" über Wege aus der Krise

Kunststoff als Gefahr für Mensch und Umwelt: Am Dienstag, 16. Juli 2019, 23.00 Uhr, zeigt das ZDF eine neue Ausgabe von "Leschs Kosmos". In der Folge "Die Plastik-Zeitbombe: Wege aus der Krise" beleuchtet Harald Lesch das weltweite Problem Mikroplastik.

Einst hochbejubelt, wird der Mensch das robuste Material Plastik heute nicht mehr los: Es findet sich überall, bis hin zu kleinsten Teilchen in der Luft. In Zukunft wird die Belastung noch weiter ansteigen. Fieberhaft suchen Wissenschaftler nach der Lösung des Problems - selbst in Unrat und in Abwässern. Die Hoffnung: Bakterien zu finden, die Plastik abbauen. Gibt es Alternativen zu der herkömmlichen Produktion von Kunststoffen aus Erdöl? Harald Lesch zeigt, warum sich ein Blick in die Natur lohnt und welche neuen Wege aus der Plastik-Krise führen könnten.

