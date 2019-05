ARD Das Erste

Anna Fischer als lebenslustige junge Bestatterin, vermeintlich natürliche Todesfälle, die einzigartige Schwäbische Alb und eine gute Prise schwarzer Humor: Kommenden Samstag, den 1. Juni 2019, zeigt Das Erste um 20:15 Uhr den Heimatkrimi "Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden". Lisa Taubenbaum (Anna Fischer), Physiotherapeutin aus Berlin, ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle), der seit dem Unfall im Rollstuhl sitzt, und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott), der leidenschaftlich gerne Särge schreinert, will Lisa das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Allerdings gehen die Geschäfte ausgesprochen schlecht - bis sich innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Todesfälle ereignen: Der örtliche Bankdirektor erschießt sich bei der Jagd versehentlich selbst und Oma Wertbacher erliegt augenscheinlich einem Herzanfall. Alles ganz natürlich - so lauten zumindest die Befunde des Landarztes (Christof Wackernagel), die dem örtlichen Dorfpolizist Goller (Patrick von Blume) genügen, um beide Fälle zu den Akten zu legen. Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals? Und wie erschießt man sich unabsichtlich mit der eigenen Flinte? Dorfpolizist Goller findet daran nichts Ungewöhnliches, Lisa hingegen schon. Doch erst als der Stuttgarter Kommissar Zellinger (Christoph Letkowski) anrückt, beginnen die Ermittlungen, aus denen Lisa sich nicht heraushalten kann ... In weiteren Rollen spielen Caroline Junghanns, Thomas Huber, Nora Boeckler, Hede Beck, Moisej Bazijan, Marius Hubel, Luise Deschauer, Georg Alfred Wittner u. a.

Nachwuchsregisseurin Isabel Braak inszenierte den ebenso spannenden wie unterhaltsamen Heimatkrimi, der sich durch liebevoll gezeichnete Charaktere und einen schwarzhumorigen Unterton auszeichnet. Das Drehbuch stammt vom preisgekrönten Autorenduo Arne Nolting und Jan Martin Scharf.

"Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden" ist eine Produktion der "die film gmbh" im Auftrag der ARD Degeto und des SWR für Das Erste. Produzenten sind Sophia Aldenhoven und Uli Aselmann. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto) und Michael Schmidl (SWR).

