ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 15. Juni 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Familie Lütgenhaus - Leben mit Behinderung (1) Der achtjährige Kjell ist Schalke-Fan und begeisterter Nintendo-Spieler. Wie Superman würde er gern fliegen. Aber die unheilbare Krankheit Duchenne-Muskeldystrophie raubt ihm seine Kraft. Kjell wird die Pubertät nicht überleben. Für seine Eltern Sandra und Andreas sowie die beiden Brüder Keanu und Julien ist es Alltag und Ausnahmezustand zugleich: das Leben mit einem Kind, dessen Krankheit täglich voranschreitet. Mutter Sandra kümmert sich hauptsächlich um Kjells Pflege. Die Geschwister Julien (12) und Keanu (8) helfen, so gut sie können. Vater Andreas arbeitet im Schichtdienst und kann sehr schlecht mit der Krankheit umgehen. Die Familie lebt in einer Mietwohnung, die alles andere als behindertengerecht ist. In drei Teilen berichtet "Menschen - das Magazin" über das Leben von Familie Lütgenhaus. Die beiden weiteren Folgen werden am 31. August und am 19. Oktober 2019 ausgestrahlt. Am 8. November wird in der Reihe "besonders normal" die Dokumentation über Familie Lütgenhaus in 3sat gesendet. Samstag, 15. Juni 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Barbecue mit gutem Gewissen - Nachhaltiges Grillen immer beliebter Explodierende Wohnkosten in Berlin - Senat will Mieten einfrieren Reise ins Bergische Land - Feld, Wald und Wiesen Hammer der Woche - Stilles Örtchen verstellt Aussicht Sonntag, 16. Juni 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Wunder des Alltags Viele Dinge scheinen selbstverständlich, obwohl sie es eigentlich nicht sind: der Flug in den Urlaub, das Wasser aus dem Hahn, der Strom aus der Steckdose, Straßen und Brücken. Es gibt Wunder, die man kaum wahrnimmt: Demokratie und Justiz, Menschen, die sich engagieren, eine intakte Familie, sich kümmernde Freunde oder eine üppige Natur. Das Gewöhnliche eben, das erst mit etwas Abstand, räumlich oder zeitlich, völlig außergewöhnlich erscheint. Sonntag, 16. Juni 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Heute unternimmt der "ZDF-Fernsehgarten" eine Zeitreise in die 90er-Jahre und erinnert an das Jahrzehnt von Baggy Pants, Computerspielen, Boygroups und Tamagotchis. Gäste: Right Said Fred, Andru Donalds, Ten Sharp, Dario G, Down Low, Erkan & Stefan, Haya Molcho, Blümchen, Londonbeat, 2 Unlimited, Culture Beat, Flying Steps und andere. Sonntag, 16. Juni 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: U21-Nationalmannschaft Vor EM-Auftakt gegen Dänemark Fußball-Story Aktuelle Reportage Frauen-Fußball: WM in Frankreich Vor dem letzten Vorrundenspiel Basketball: Playoff Finale Zusammenfassung 1. Spiel

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell