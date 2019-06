ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 14. Juni 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Thomas Hermanns, Moderator und Comedian Lunge stärken mit Atemmaske? - Was steckt hinter dem neuen Trend? Fisch am Freitag - Buntbarsch mit Linsenrisotto Hackerangriffe auf unsere Stromnetze - Sicherheit der Energieversorger Freitag, 14. Juni 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Tierarzt bei Hagenbeck - Von Heuschrecken bis zu Elefanten Expedition Deutschland: Saarwellingen - Neue Heimat im Saarland Rollenspiel: Ritter Alexander - Wilde Kämpfe, mystische Rituale Freitag, 14. Juni 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte "hallo" in Berlin-Neukölln - Der Reisetipp zum Wochenende Freitag, 14. Juni 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Mimi Fiedler feiert in München - Ein Abend von Frauen für Frauen Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas

