ZDFinfo-Beginnzeitkorrekturen und -Programmänderungen

Mainz

Woche 22/19

Dienstag, 28.05.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.10 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016 12.40 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 13.25 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 14.10 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Chaos (1618-1621) Deutschland 2018 14.55 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Gott (1626-1630) Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.10 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Chaos (1618-1621) Deutschland 2018 1.55 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Gott (1626-1630) Deutschland 2018 2.40 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Macht (1630-1632) Deutschland 2018 3.25 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Verwüstung (1632-1633) Deutschland 2018 4.10 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Rache (1634-1640) Deutschland 2018 4.55 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Frieden (1646-1649) Deutschland 2018 Woche 23/19 Samstag, 01.06. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 11.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017 "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Die Whitechapel-Morde" entfällt 12.00 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks 12.45 Mörderjagd Die Sklavenhalter "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Das Grauen an der Themse" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 1.30 Mörderjagd Die Sklavenhalter "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Tatmotiv Liebe" entfällt 2.15 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Gefahr im Dunkeln" entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 03.06. Bitte Programmänderungen beachten: 13.00 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 "ZDF-History: Kinderstars - Im Schatten des frühen Ruhms" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 04.06. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 "Operation Geisterarmee - Täuschungsmanöver im Zweiten Weltkrieg" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )

