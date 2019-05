ZDF

Wo einst ein Birnbaum stand: ZDF-Doku über Ribbeck im Havelland

Im Fontane-Jahr 2019 zieht es Tausende Besucher in ein kleines Dorf in Brandenburg - nach Ribbeck. Dass Theodor Fontanes Gedicht aus dem Jahr 1889 über "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" auch heute noch den kleinen Ort neun Kilometer nordwestlich von Nauen prägt, zeigt die ZDF-Dokumentation "Ribbeck im Havelland - Wo einst ein Birnbaum stand". Die Dokumentation steht am Donnerstag, 30. Mai 2019, ab 11.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung und ist an Christi Himmelfahrt um 19.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Der Film von Bettina Warken und Katrin Lindner stellt unter anderem Christian von Ribbeck vor, der vor zwei Jahren in den Ort zog, der seinen Namen trägt: von Wiesbaden nach Ribbeck, von der Stadt aufs Land. Mit seinem Zuzug ist sichergestellt, dass es die von Ribbecks in Ribbeck auch weiter gibt. Sein Onkel hatte diesen Weg bereits nach der Wende geebnet. Christian von Ribbeck tritt nun in dessen Fußstapfen und verkauft Birnenschnaps und Birnenessig. Das Schloss, in dem vor neun Generationen sein Vorfahr lebte, der Fontane zu dem berühmten Gedicht inspiriert haben soll, gehört allerdings nicht mehr den von Ribbecks, sondern dem Landkreis.

In diesem Schloss macht sich der 200. Geburtstag von Theodor Fontane in diesem Jahr vielfach bemerkbar - im Museum, im Veranstaltungsprogramm und sogar auf dem Teller: Koch Rico Schulz serviert "Fontanes Sonntagsbraten" für fast 100 Gäste - ganz im Zeichen des Dichterfürsten, der so gespeist haben soll. Und während Ilja Richter im ersten Stock Geschichten von Fontane vorliest, schwitzt Rico Schulz in der Küche.

Das Dorf lockt viele Touristen, weil es als Sehnsuchtsort gilt. Und auch für Kinder aus Brandenburg ist der Besuch ein Muss: In der Alten Schule können sie die Luft der Fontane-Zeit schnuppern. In der ehemaligen Wäscherei gegenüber vom Schloss zeigt Marina Wesche, dass man heutzutage von Fontane leben kann: Sie verkauft nicht nur Torten - natürlich mit Birnen -, sondern neuerdings auch noch ein Kinderbuch über Ribbeck.

