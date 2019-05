ZDF

ZDF und BBC 2 koproduzieren deutsch-britisches Drama "The Children" mit Thomas Kretschmann

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Derzeit entsteht in Großbritannien die ZDF/BBC 2-Koproduktion "The Children". In dem Drama wird die berührende Geschichte von rund 300 Kindern erzählt, die nach ihrer Befreiung aus den Konzentrationslagern in der Endphase des Zweiten Weltkrieges nach England gebracht werden. Regisseur Michael Samuels inszeniert das Drama nach einem Drehbuch von Simon Block. In dem internationalen Cast spielen neben Thomas Kretschmann auch Romola Garai, Tim McInnerny und Iain Glen. Die Kinder werden von jungen Schauspielern aus ganz Europa verkörpert.

Im Sommer des Jahres 1945 werden 300 Kinder, die die Schrecken des Holocausts in Konzentrationslagern überlebt haben, nach England an den Lake Windermere gebracht. Dort sollen sie gemeinsam einen Sommerhttps://my.newsaktuell.de/do/logout lang unter der Betreuung des deutschstämmigen Kinderpsychologen Oscar Friedmann (Thomas Kretschmann) lernen, mit ihren grausamen Erlebnissen umzugehen. In der geschützten Umgebung erleben die traumatisierten Kinder einen angstfreien und lebensbejahenden Alltag.

"The Children" ist eine Produktion von Wall to Wall (Produzenten: Leanne Klein und Eleanor Greene) und Warner Bros. Deutschland (Produzent: Bernd von Fehrn, Executive Producer: Tim Rostock) für BBC und ZDF, in Zusammenarbeit mit Northern Ireland Screen. Die ZDF-Redaktion liegt bei Wolfgang Feindt und Claus Wunn. Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juni 2019. Die Ausstrahlung des zeitgeschichtlichen Dramas ist im Januar 2020 vorgesehen, im Umfeld des Holocaust-Gedenktages.

Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thechildren

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell