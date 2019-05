ZDF

"Reich oder tot" - ZDF zeigt neuen Lars-Becker-Thriller

Mainz (ots)

Den Thriller "Reich oder tot" strahlt das ZDF am Montag, 27. Mai 2019, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" aus. Das Drehbuch schrieb Lars Becker, der den Film auch inszenierte. Nach "Unter Feinden" und "Zum Sterben zu früh" geht es auch im neuen, dritten Film um die Polizisten Diller und Kessel. Bereits ab Freitag, 24. Mai 2019, 10.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar.

Das Polizistenduo Diller (Nicholas Ofczarek) und Kessel (Fritz Karl) ist wieder im Einsatz. Von ihrer alten Bekannten Dalida (Narges Rashidi) erfahren sie, dass Mohammed (Sahin Eryilmaz) mit zwei anderen Kriminellen unterwegs ist, um eine Bank auszurauben. Sie haben es ausgerechnet auf die Filiale abgesehen, bei der auch Claire Kessel (Jessica Schwarz) Kundin ist. Claire will gerade mit ihrer Tochter Ruby (Cya Emma Blaack) die Bank verlassen, als die Gangster in das Gebäude stürmen. Ruby wird als Geisel genommen, dank Mohammeds Protest aber einige Straßen weiter freigelassen. Sie erleidet einen Krampfanfall und muss ins Krankenhaus. Kessel ist außer sich. Er stürmt in Mohammeds Möbelladen, wo die Täter gerade das erbeutete Geld zählen. Einer der Täter kann fliehen, aber ein anderer eröffnet das Feuer und wird von Kessel erschossen. Bei der Untersuchung durch die Staatsanwältin Soraya (Melika Foroutan) belastet Mohammed Kessel schwer.

In weiteren Rollen spielen Anna Loos, Martin Brambach, Felix Everding, Tedros Teclebrhan, Francis Fulton-Smith, Milton Welsh, Patrick von Blume und andere.

