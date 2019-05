ZDF

ZDF-Wissenschaftsjournalist Prof. Harald Lesch erhält Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2019

Der Physiker, Naturphilosoph, Autor und Wissenschaftsjournalist Prof. Harald Lesch erhält den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2019 für herausragenden Fernsehjournalismus. Zusammen mit Lesch wird die Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ausgezeichnet.

Die Preisträger machten in ihren Fernsehsendungen, im Internet und auf Diskussionspodien mit großem Erfolg wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich, ordneten sie in gesellschaftliche und politische Debatten ein und beugten damit Desinformationen vor. Dies sei umso notwendiger in Zeiten, in denen Propagandisten von alternativen Fakten und gefühlten Wahrheiten Wissenschaft und Journalismus in die Ecke zu drängen suchten, heißt es in der Begründung. Mit ihrer lebendigen Sprache, mit ihrer unbändigen Lust und Neugier, auch komplexe Themen für ihre Zuschauer und Nutzer zu entschlüsseln, öffneten Harald Lesch und Mai Thi Nguyen-Kim für viele Bürger den Zugang zur Wissenschaft.

Professor Harald Lesch ist seit September 2008 Moderator der ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos". Seit 2009 präsentiert er den jährlichen Zweiteiler "Terra X - Faszination Universum" sowie weitere ZDF-Sondersendungen, unter anderem gemeinsam mit Dirk Steffens die Reihe "Terra X - Ein Fall für Lesch und Steffens". In seinem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co." mit fast 500.000 Abonnenten stellt Harald Lesch wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft vor.

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 jährlich vom "Verein zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus e. V." verliehen. Die Preisverleihung findet am 14. November 2019 in Köln statt.

