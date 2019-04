ZDF

Montag, 29. April 2019

Montag, 29. April 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Verbraucherschutz in der EU - Was gibt's? Was fehlt? Was kommt? Es gibt ihn noch - den Tanztee - Hüftschwung zum Welttag des Tanzes Kartoffelpilznudeln mit Bärlauch - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Gäste im Studio: Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent Klaus Müller, Geschäftsführer VZBV Montag, 29. April 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin ZDF in Wilhelmshaven - Reporterin lebt vier Wochen vor Ort Expedition Oberhof - Kutscher aus Leidenschaft Benzin im Blut - Vater und Sohn fahren zusammen Rallye Montag, 29. April 2019, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn Erster EU-Lobby-Bericht - Die Macht der Konzerne Neuwahlen in Spanien - Wer regiert künftig das Land? Ärzte schlagen Alarm - Mängel in der Kindergesundheit Gast: Wolf Biermann, Liedermacher, stellt sein neues Buch vor Montag, 29. April 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Tabuthema Schwangerschaftsabbruch - Vor 45 Jahren erste Fristenlösung Montag, 29. April 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Kaiser Akihito dankt morgen ab - Wie geht es nun in Japan weiter? Zuhause bei Tony Christie - Besuch beim "Amarillo"-Sänger Promis und die Haarverlängerung - Prominente Beispiele im Ranking Montag, 29. April 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Haushaltshilfe - Darauf haben Sie Anspruch Eine plötzliche, schwere Erkrankung, ein Unfall oder eine beschwerliche Schwangerschaft: Schon kann ein Mensch seinen Haushalt nicht mehr alleine führen. Problematisch ist das vor allem für Alleinerziehende, die nach einem Krankenhausaufenthalt nach Hause entlassen werden, aber noch gesundheitliche Einschränkungen haben. Wer kann ihnen mit den Kindern, beim Einkaufen oder Wäschewaschen helfen? In solchen Fällen haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf Hilfe im Haushalt. Wer kann eine Haushaltshilfe beantragen? Wobei hilft sie genau? Übernimmt die Kasse alle Kosten? Und hat man selbst Einfluss darauf, wer im Haushalt unterstützen soll? Weitere Themen: Nachwuchssorgen bei Fernfahrern - Der WISO-Truck unterwegs nach England LKW-Fahrer in Osteuropa - Knochenjob für wenig Geld EU-Grenze stoppt Rettungswagen - Kooperation mit Luxemburg in Planung

