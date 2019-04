ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Samstag, 4. Mai 2019, 20.15 Uhr Willkommen bei Carmen Nebel Stars, Musik und Überraschungen live aus Berlin Achtung, bitte aktualisierten Programmtext beachten! Die große Jubiläums-Show wird live im ZDF gefeiert. In dieser ganz besonderen Ausgabe begrüßt Moderatorin Carmen Nebel viele Stars und hochkarätige Gäste. Schlager-Superstar Andrea Berg ist dabei, um beim Jubiläum der Show musikalisch mitzufeiern. Verona Pooth blickt mit Carmen Nebel gemeinsam auf die großen Highlights aus 77 Shows zurück. Außerdem fühlt sie als Reporterin den Kollegen hinter der Bühne und auch den Zuschauern mal so richtig auf den Zahn. ZDF-Kollege Johannes B. Kerner bringt noch einmal seine legendäre Tanzeinlage mit dem Showballett mit in die Sendung und übernimmt die Rolle des Quizmasters, wenn es um die lustigsten, bewegenden und überraschendsten Erlebnisse aus 15 Jahren "Willkommen bei Carmen Nebel" geht. Für magische Momente in Berlin sorgen die "Ehrlich Brothers". Die Shooting-Stars der Magier hatten ihren ersten großen TV-Auftritt bei Carmen Nebel und lassen es sich bei diesem Jubiläum nicht nehmen, mit ihrer Magie die Zuschauer zu verzaubern. Außerdem zu Gast in der Sendung sind: Maite Kelly, Beatrice Egli und viele andere beliebte und angesagte Schlagerstars.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell