Bücherfrühling 2019: Das ZDF und die Leipziger Buchmesse

Vom 21. bis zum 24. März 2019 öffnet die Leipziger Buchmesse ihre Pforten. Das ZDF ist in der Glashalle vor Ort, wieder gemeinsam mit dem Autorenforum "Das Blaue Sofa". Hier finden nicht nur Gespräche statt, sondern auch die Aufzeichnung der ZDF-Kultursendung "aspekte" für Freitag, 22. März 2019, 23.00 Uhr, sowie das Social-Media-Format "Dein Buch live" am Sonntag, 24. März 2019, 15.00 Uhr - live zu verfolgen in der ZDFmediathek und auf Facebook. Außerdem wird zur Leipziger Buchmesse das Online-Angebot https://deinbuch.zdf.de um eine Sparte für junge Leser ergänzt.

Erstmals zeichnet "aspekte" die Sendung auf der Leipziger Buchmesse auf, und Messebesucher können am Freitag, 22. März 2019, 17.00 Uhr, live dabei sein. Thema ist, neben anderen, das diesjährige Gastland der Messe: Tschechien. Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück begrüßen die Schriftstellerin Peggy Mädler mit ihrem Roman "Wohin wir gehen" und den Historiker Frank Biess, der mit seinem Sachbuch "Republik der Angst" für den Leipziger Buchpreis nominiert ist. Als Live-Act tritt der britische Singer-Songwriter Tom Walker auf der "aspekte"-Bühne in Leipzig auf.

Bei "Dein Buch live", Sonntag, 24. März 2019, 15.00 Uhr, mit Schauspielerin Nilam Farooq und der Buchbloggerin Tami geht es um Lieblingsgegenstände, die Gäste mitbringen, und Buchempfehlungen, die dazu passen. Das Format ist live in der ZDFmediathek unter https://zdf.de/kultur/dein-buch-live und in Facebook unter https://facebook.com/ZDFkultur zu sehen.

Seit 2000 hat sich das "Blaue Sofa" als gemeinsames Autorenforum von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur (seit 2008) und 3sat (2018) auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt etabliert. 2019 ist es zum 20. Mal auf der Leipziger Buchmesse. Im Halbstundentakt präsentieren sich dort namhafte Autoren und stellen sich den Fragen von Journalisten.

In diesem Jahr werden in Leipzig etwa 60 Autorinnen und Autoren Platz nehmen, darunter Feridun Zaimoglu, Takis Würger, Ingrid Noll, Christoph Hein, Dirk von Lowtzow, Sebastian Fitzek, Masha Gessen, Bela B Felsenheimer, Else Buschheuer, Jacob Augstein, Mohammed Hanif, Heinz Bude, Marion Brasch, Jean Ziegler, Rocko Schamoni, Sasa Stanisic;, Uschi Brüning und Antje Rávik Strubel.

Donnerstag, Samstag und Sonntag findet auf dem "Blauen Sofa" zudem "Die blaue Stunde" statt. Das sind Gesprächsrunden mit mehreren Autoren, darunter am Donnerstag, 17.00 Uhr, die Leipziger Buchpreisträger 2019.

Unter https://zdf.de/kultur/das-blaue-sofa findet man jetzt schon das geplante Veranstaltungsprogramm. Ab Messebeginn kann man unter dieser Adresse die Gespräche live im Internet verfolgen oder später abrufen.

Eine dreistündige Zusammenfassung mit den Highlights der Gespräche auf dem Blauen Sofa zeigt das ZDF am Dienstag, 26. März 2019, 0.35 Uhr, in "Die lange Nacht des Blauen Sofas". Ein 90-minütiges "Best-of" der Gespräche ist zuvor schon in 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, am Sonntag, 24. März 2019, 11.25 Uhr, zu sehen.

