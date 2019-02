ZDF

Merino-Boom: "ZDFzoom" über den wahren Preis der Kuschel-Wolle

Wolle von Merinoschafen wird immer beliebter. Mit 88 Prozent ist Australien der weltweit größte Produzent. Doch das Tierwohl spielt auf den allermeisten australischen Farmen keine Rolle. "ZDFzoom" beleuchtet am Mittwoch, 13. Februar 2019, 22.45 Uhr, den "Merino-Boom" und berichtet über den "wahren Preis der Kuschel-Wolle".

Um möglichst viel Wolle zu produzieren, sind Merinoschafe überzüchtet: je mehr Hautfalten, desto mehr Wolle. Das Problem: Hautfalten sind Angriffsziel für Fliegenmaden. Um das zu verhindern, werden Lämmern Falten um den After weggeschnitten - meist ohne Betäubung. "ZDFzoom" und "Der Spiegel" fragen: Wie viel Leid steckt in der Merinowolle, und wie können Verbraucher in Erfahrung bringen, ob für ein Produkt Tiere leiden mussten?

Autorin Joanna Michna gibt sich als Kundin aus und macht den Test. Sie fragt deutsche Händler und Label: Wissen sie, welche Wolle in ihren Produkten steckt? Das Ergebnis ist ernüchternd: Von 34 angeschriebenen Unternehmen kann keines auf eine transparente Lieferkette hinweisen. Und auch die bekannten Zertifikate bringen keine Klarheit.

Die "ZDFzoom"-Autorin begibt sich auf Spurensuche. Sie will wissen, unter welchen Bedingungen die Wolle gewonnen wird. Ihr Weg führt sie zunächst nach Australien. Dort wird auf den meisten Schaffarmen bei Lämmern das sogenannte Mulesing angewandt, benannt nach seinem Erfinder John Mules. Damit ist das Entfernen parasitenanfälliger Hautfalten bei Schafen gemeint. Fast 90 Prozent der Wolle Australiens stammt von auf diese Weise verstümmelten Schafen. Joanna Michna spricht mit Farmern und Insidern, mit Mulesing-Verfechtern und mit Schafzüchtern, die ihre Tiere durch alternative Methoden schützen. 75 Prozent der australischen Wolle geht nach China zur Weiterverarbeitung. Auch dort macht sich das ZDF-Team ein Bild.

Das ZDF-Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "WISO" berichtet bereits in seiner Ausgabe am Montag, 11. Februar 2019, 19.25 Uhr im ZDF, über den wahren Preis der Kuschel-Wolle. In der ZDFmediathek ist die komplette "ZDFzoom"-Dokumentation über den "Merino-Boom" am Mittwoch, 13. Februar 2019, 18.00 Uhr, verfügbar.

