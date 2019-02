ZDF

30 Jahre ZDF-Kindernachrichten: "logo!"-Tour zum Jubiläum

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zum 30. Geburtstag der ZDF-Kindernachrichten "logo!" können Zuschauerinnen und Zuschauer auf besondere Art an der Sendung teilnehmen: Im Juni 2019 reist "logo!" drei Wochen lang durch Deutschland und sendet die Nachrichten täglich live von einem anderen Ort - abwechselnd moderiert von Linda Joe Fuhrich, Jennifer Sieglar und Tim Schreder. Wie die "logo!"-Tour auf der Landkarte aussieht, können Kinder ab Montag, 4. Februar 2019, mitbestimmen, indem sie sich auf logo.de bewerben und die Kindernachrichten in ihren Heimatort holen.

Die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen bereitet seit Jahrzehnten komplexe Nachrichtenthemen kindgerecht und verständlich für Kinder auf. Die diesjährige "logo!"-Tour soll nun unmittelbar vor Ort das Interesse für Politik, Demokratie und Partizipation wecken und ruft die Zuschauerinnen und Zuschauer auf mitzureden: Läuft etwas besonders gut oder besonders schlecht in ihrem Ort? Gibt es ein Problem, von dem Kinder erzählen wollen? Über die eindrücklichsten Themen berichtet die Sendung live und gemeinsam mit dem Bewerberkind aus dessen Heimatort. Fans können die "logo!"-Moderatorinnen und -Moderatoren kennenlernen und zudem hautnah dabei sein, wenn "logo!" mit einem mobilen Studio live vor Ort auf Sendung geht.

Zum Start ins Jubiläumsjahr hat "logo!" am Montag, 4. Februar 2019, 19.50 Uhr bei KiKA, einen ganz besonderen Beitrag im Programm: "logo!"-Kinderreporterin Leni trifft einen der ersten Moderatoren der Kindernachrichten - Peter Hahne. Er erzählt, was er bei "logo!" gelernt hat und wie wichtig es ist, dass es Kindernachrichten gibt. Auch Jule Gölsdorf und Andreas Korn erinnern sich in Interviews an ihre "logo!"-Zeit.

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/logo

"logo!"-Tour: https://ly.zdf.de/Qrl/

https://zdftivi.de

https://twitter.com/ZDFPresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell