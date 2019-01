ZDF

Freitag, 18. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Alina Levshin, Schauspielerin Matthias Weidenhöfer, Schauspieler Heizlüfter, Platte oder Strahler? - Welches Heizsystem am besten heizt Joggen ohne Schmerzen - Wie man Fehler beim Laufen vermeidet Mediterran und vegan - Armin Roßmeiers Linsensuppe mit Tofu Freitag, 18. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Gute Vorsätze 2019 - Fitnessstudios im Test Expedition: Die Sonnenallee - Harte Schale, weicher Kern Zuhause in Deutschland - Jüdisches Leben in Frankfurt Freitag, 18. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Zwanziger Jahre voll im Trend - Nostalgiewelle schwappt durch Berlin Freitag, 18. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Guido Maria Kretschmer in Köln - Neue Designs auf der Möbelmesse Adriana Lima besucht Berlin - Stargast bei der Fashion Week Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 18. Januar 2019, 23.20 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gäste: Takis Würger, Autor, Roman "Stella" in der Kritik AnnenMayKantereit, Band, "Weiße Wand" Muslima bei der Bundeswehr - Soldatin Nariman Hammouti-Reinke Attentat auf Danziger Bürgermeister - Woher kommt der Hass? Revolution versus Demokratie? - Politikerinnen und Rosa Luxemburg "Yuli" - Ballett-Star wider Willen - Film über den Tänzer Carlos Acosta Matthias Pintscher zu Gast in Berlin - Karriere als Komponist und Dirigent

