Mittwoch, 9. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Sonja Gerhardt, Schauspielerin Emilio Sakraya, Schauspieler Neues Verpackungsgesetz - Was bringen die neuen Regelungen? Feldsalat mit Kartoffeldressing - Frisches Rezept von Chefkoch Roßmeier Hübscher Wollrock selbst genäht - Kreative Tipps vom Profi Mittwoch, 9. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Unterwegs mit dem Pannendienst - Schnee, Schnee, Schnee in Bayern Expedition Deutschland: Elbe-Parey - Ein Bauernhof seit 100 Jahren Deutsche Auswanderer in China - Studentin und Lehrer in Qingdao Mittwoch, 9. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Deutschlehrer in China - Marek über sein Leben in Tsingtao Mittwoch, 9. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Mary Roos feiert Geburtstag - Die Sängerin wird 70 Der neue König von Thailand - Maha Vajiralongkorn wird 2019 gekrönt

