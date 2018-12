Logo, ARD und ZDF Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Corporate Design" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - ARD und ZDF berichten live von der 5. Formel E-Saison, die am kommenden Samstag in Saudi-Arabien beginnt. SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, konnte sich mit dem Rechtehalter Discovery über eine entsprechende Vereinbarung verständigen. Diese beinhaltet neben den Live-Übertragungsrechten auch umfassende Highlight-Rechte für alle medialen Verbreitungswege. Geplant ist die Live-Übertragung von mindestens drei Rennen in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF. Zu den übrigen Läufen der Saison wird es Livestream-Angebote auf sportschau.de und auf zdf.sport.de geben.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Formel E ist für uns ein sehr spannendes Produkt: modern, innovativ, zukunftsorientiert. Deshalb sind einige europäische Rennen in dieser Motorsport-Serie eine große Bereicherung für unsere Sommersport-Übertragungen im kommenden Jahr."

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Mit Live-Sendungen im Hauptprogramm und Livestream-Angeboten im Internet bieten wir ein Gesamtkonzept, das sowohl für die Zuschauer im linearen Fernsehen als auch für die Online-Nutzer attraktiv ist."

Die Formel E-Saison 2018/19 in ARD und ZDF:

5. Dezember 2018, Formel E in Riad: Livestream ZDF 12. Januar 2019, Formel E in Marrakesch: Livestream ZDF 26. Januar 2019, Formel E in Santiago de Chile: Livestream ZDF 16. Februar 2019, Formel E in Mexiko City: Livestream ZDF 10. März 2019, Formel E in Hong Kong: Livestream ARD 23. März 2019, Formel E in Sanya: Livestream ARD 13. April 2019, Formel E in Rom: ZDF live 27. April 2019, Formel E in Paris: Livestream ZDF 11. Mai 2019, Formel E in Monte Carlo: Das Erste live 25. Mai 2019, Formel E in Berlin: Das Erste live 22. Juni 2019, Formel E in Bern: Livestream ARD oder ZDF 13./14. Juli 2019, Formel E in New York: Livestream ZDF

Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

http://zdfsport.de

http://twitter.com/ZDFsport

http://facebook.com/ZDFsport

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell