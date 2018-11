Mainz (ots) -

Montag, 12. November 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Abzocke am Telefon - Überall lauern Abo-Fallen Sportler mit Multipler Sklerose - Patrick Arendt ist Klippenspringer Safran-Ravioli - Eine Köstlichkeit von Armin Roßmeier Gäste im Studio: Ken Duken, Schauspieler Frontm3n, Band Montag, 12. November 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag Ärger um Straßengebühren in Aachen - Teure Sanierung Expedition Simmerath - Ein Leben für die Familie Forstarbeiterin im Thüringer Wald - Ein echter Knochenjob Montag, 12. November 2018, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn 100 Jahre Frauenwahlrecht - Wo stehen Frauen heute? Ausnahmejahrgang bei Wein - 2018er Jahrgang lässt Winzer strahlen Wahlen in Donbass - Wie geht es weiter? Montag, 12. November 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Polizeikontrolle am Hansaplatz - Hamburgs Problemviertel im Visier Montag, 12. November 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Chris de Burgh in München - Theater-Führung für den Musiker Prinz Charles wird 70 - Das bewegte Leben des Thronfolgers Neues von Jerome Boateng - Eigenes Magazin für den Sportler Montag, 12. November 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Wenn Handwerker pfuschen - Was Sie wissen müssen Die Raufasertapete hält nicht an der Wand, die Toiletten-Spülung läuft weiter, oder es regnet durchs Dach. Wenn der Handwerker pfuscht, ist der Ärger groß. Jeder zweite Deutsche hat das schon mal erlebt. Handwerkliche Mängel bedeuten in der Regel hohe Folgekosten - meist, um den Schaden nachträglich zu beheben. Doch man kann sich schützen: indem man klare Absprachen trifft und den Fehler rechtzeitig entdeckt. Nur dann kann man Fehler reklamieren und die Reparaturen im Detail besprechen. WISO sagt, wann und wie man reklamieren muss, woran man eine überhöhte Rechnung erkennt und wo man im Streitfall Hilfe bekommt. Weitere Themen: Quo vadis, Diesel? - Das KBA, Herr Scheuer und Co. Immobilienrente unter der Lupe - Verkaufen und drin wohnen bleiben Abflussreiniger im Test - Chemische Keule

