Mainz (ots) - Das Finale des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises für das beste literarische Debüt des Jahres 2018 haben sechs Romane erreicht:

Katharina Adler: "Ida", Marie Gamillscheg: "Alles was glänzt", Anja Kampmann: "Wie hoch die Wasser steigen", Lukas Rietzschel: "Mit der Faust in die Welt schlagen", Johann Scheerer: "Wir sind dann wohl die Angehörigen. Die Geschichte einer Entführung" und Bettina Wilpert: "Nichts, was uns passiert".

Der Preisträger oder die Preisträgerin des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises 2018 wird am Freitag, 5. Oktober 2018, in "aspekte" (23.00 Uhr) bekannt gegeben.

Mitglieder der aktuellen Jury sind Julia Encke (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), Jana Hensel (Autorin), Ursula März (Die Zeit), Daniel Fiedler (Redaktionsleiter ZDF Kultur Berlin) und Volker Weidermann ("Das Literarische Quartett", Der Spiegel).

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 11. Oktober 2018, am ZDF-Stand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt.

Das ZDF vergibt den "aspekte"-Literaturpreis seit 1979 für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis war in der Vergangenheit fast immer Start einer großen literarischen Karriere. Mit ihm wurden Autoren wie Thomas Hürlimann, Ingo Schulze, Zoë Jenny, Stefan Thome, Eugen Ruge, Hanns-Josef Ortheil, die spätere Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe und die spätere Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ausgezeichnet.

