Samstag, 8. September 2018, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Grenzenlos spielen: Im Kletterpark Grenzenlos spielen - wie inklusiv sind Freizeitangebote für Familien? Die elfjährige Juli Reinshagen sitzt im Rollstuhl - wie viel Spaß kann sie mit ihren vier Geschwistern erleben? Im dritten Teil der Reihe besucht Familie Reinshagen einen inklusiven Klettergarten im nordrhein-westfälischen Gütersloh. Hier sollen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam klettern können. Eine tolle Herausforderung für Juli und ihre Geschwister. Juli hat die Glasknochenkrankheit. Das hält sie aber nicht davon ab, mit ihren Schwestern zusammen zu spielen. Das Recht auf Inklusion ist in der UN-Behindertenkonvention für alle Menschen festgeschrieben. Auch das (deutsche) Behindertengleichstellungsgesetz soll die gleichberechtige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten. Zwar wurden der Privatwirtschaft in Deutschland keine bindenden Verpflichtungen auferlegt. Aber inzwischen haben auch viele Freizeiteinrichtungen erkannt, dass Barrierefreiheit und damit Spielen ohne Hindernisse einfach in der heutigen Zeit ein wichtiges Ziel sein muss. "Menschen - das Magazin" testet mit Familie Reinshagen, ob das grenzenlose Spielen schon Wirklichkeit ist. In Teil eins und Teil zwei der Sendereihe besuchte Juli mit ihrer Familie ein Spaßbad und einen Freizeitpark. Letzter Teil der dreiteiligen Reihe "Menschen - das Magazin: Grenzenlos spielen". Samstag, 8. September 2018, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Mob in Chemnitz? - Was sagen die Bürger der Stadt? Ministerpräsident Kretschmer unter Druck - Diskussion um Extremismus in Sachsen Heile Welt in Hassum - Wo das Dorfleben noch funktioniert Hammer der Woche - Brücke seit 13 Jahren gesperrt Sonntag, 9. September 2018, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Tierschutz Die Natur in Deutschland verliert jeden Tag die Fläche von rund 90 Fußballfeldern - zugunsten von Verkehr und Siedlungsbau. Ein Verlust für den Menschen, aber vor allem auch für die Tierwelt. Elch, Wisent, Wildpferd, Alpenfledermaus und Auerochse - alles Tiere, die in Deutschland längst verschwunden sind. Wolf, Luchs, Adler und Uhu droht das gleiche Schicksal. Die Sendung zeigt, wie versucht wird, Tiere und ihren Lebensraum zu retten. Sonntag, 9. September 2018, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Heute verwandelt sich das Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" in Deutschlands größten Open-air-Tanzpalast. Gäste: Joachim Llambi, Ireen Sheer, Olaf der Flipper, Fantasy, Leonard, Maximilian Arland, Linda Fäh, Adiama, Amigos, Die Cappuccinos, Jörg Bausch, Bernhard Brink, Wolfgang Trepper, Funky Monkeys und andere. Sonntag, 9. September 2018, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: Nations League Vorbericht Deutschland - Peru Fußball-Story Aktuelle Reportage Mountainbike: WM in Lenzerheide Aktueller Bericht Biathlon: IBU-Kongress in Kroatien Doping- und Korruptionsvorwürfe NFL: Die Familie St. Brown, Teil 1 Deutsch-amerikanische Erfolgsstory

