"Katie Fforde: Das Kind der Anderen": ZDF dreht fürs "Herzkino"

Anna König (Ella) und Ole Eisfeld (Adrian)

Mainz (ots) - Nach einem geplatzten Gerichtstermin von Ella (Anna König) und Adrian (Ole Eisfeld) ist Ellas Noch-Ehemann wie ausgewechselt: Seine Scheidungspläne sind plötzlich vom Tisch und auf ihre Verabredungen reagiert er mit Eifersucht. Anna König und Ole Eisfeld stehen seit Montag, 2. Juli 2018, in Boston und Umgebung für den ZDF-"Herzkino"-Film "Katie Fforde: Das Kind der Anderen" vor der Kamera. In weiteren Rollen sind Michaela May, Leonard Lansink, Anna-Katharina Fecher, Kai Albrecht und viele andere zu sehen. Regie führt Helmut Metzger, das Drehbuch schrieb Beate Fraunholz.

Ella ist bereit für einen Neustart und die Scheidung von Noch-Ehemann Adrian, der sie mit Studentin Ruby (Anna-Katharina Fecher) betrogen hat. Doch als sich Adrian auf dem Weg zum Scheidungstermin verletzt, steht Ella plötzlich allein mit seiner kleinen Tochter da - dem Resultat des Seitensprungs. Für Ella besonders schmerzhaft, weil sie und Adrian sich einst selbst sehnlichst ein Kind wünschten. Nach seinem Unfall ist Adrian wie ausgewechselt: Von den Scheidungsplänen will er nichts mehr wissen, und auch Ellas Dates sind ihm ein Dorn im Auge. Immer wieder forciert Adrian Situationen, in denen Ella als Babysitter einspringen muss. Weil sich Ella, die als Mediatorin arbeitet, zunehmend gestresst fühlt, versucht ihre Mutter Liza (Michaela May) sie privat und beruflich so gut es geht zu unterstützen. Doch damit sorgt Liza bei Ellas Klienten Jake (Leonard Lansink) für Irritation.

Produziert wird "Katie Fforde: Das Kind der Anderen" im Auftrag des ZDF von Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenke und Sabine Jaspers). Verena von Heereman ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 31. Juli 2018, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

