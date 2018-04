Mainz (ots) -

Donnerstag, 5. April 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Julia Richter, Schauspielerin Ärztliche Behandlungsfehler - Was kann man tun? Leckere Gnocchi mit Pilzen - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Nix für Kinder: PC-Spiele ab 18 - Kindern das Spielverbot erklären Donnerstag, 5. April 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Ehepaar auf Raststätte ausgeraubt - Schmuck im Wert von 30.000 Euro weg Expedition Deutschland: Hamburg - Zu Hause in Steilshoop Alltag im Berliner Tierheim - Happy End für entlaufenen Hund? Donnerstag, 5. April 2018, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Befristete Jobs - Die Koalition und der Arbeitsmarkt Kampf um die Nashörner - Ranger in Südafrika jagen Wilderer Ende einer Dienstreise - Bundeswehrsoldat auf Heimaturlaub Donnerstag, 5. April 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Zwei Welpen haben Großes vor - Carlo und Inka werden "Begleithund" Donnerstag, 5. April 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Andrea Bocelli: In Kürze Tourstart - Der Künstler kommt nach Deutschland Fitte Promis - So halten sie sich fit Kronprinzessin Mary in Paris - Unterwegs für ihre Stiftung Donnerstag, 5. April 2018, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Armut, Gewalt, Ausgrenzung - Ist Schule längst machtlos dagegen? Gäste: Franziska Giffey, SPD, Bundesfamilienministerin Joachim Herrmann, CSU, Bayerischer Staatsminister des Innern Ingrid Freimuth, Diplom-Pädagogin, ehemalige Lehrerin Ahmad Mansour, Psychologe, Autor "Generation Allah" Yigit Muk, Autor, BWL-Student: "Muksmäuschenschlau"

