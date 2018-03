Julia Jentsch als Astrid Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Friede Clausz" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Was, wenn während einer Schwangerschaft eine schwere Krankheit bei dem ungeborenen Kind diagnostiziert wird? Der berührende Film "24 WOCHEN", der am Montag, 26. März 2018, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" im ZDF zu sehen ist, beschreibt den Konflikt einer Frau in einer Extremsituation. Neben Julia Jentsch und Bjarne Mädel spielen Johanna Gastdorf, Emilia Pieske und andere. Die im Film vorkommenden Ärzte, Schwestern und Hebammen üben diese Berufe auch in der Realität aus. Regie führte Anne Zohra Berrached, die zusammen mit Carl Gerber das Buch schrieb.

Astrid (Julia Jentsch) lebt ihren Beruf als Kabarettistin mit Hingabe, während ihr Mann und Manager Markus (Bjarne Mädel) sie gelassen und gekonnt unterstützt. Als die beiden ihr zweites Kind erwarten, wird ihr sonst so durchorganisiertes Leben unerwartet aus der Bahn geworfen: Bei einer Routineuntersuchung wird Trisomie 21 bei dem Ungeborenen festgestellt. Astrid und Markus entscheiden sich gemeinsam für das Baby, was im Verwandten- und Bekanntenkreis Unverständnis hervorruft. Als im sechsten Schwangerschaftsmonat durch eine weitere Untersuchung zusätzlich ein schwerer Herzfehler diagnostiziert wird, muss das Paar eine Entscheidung treffen: Soll Astrid ein behindertes und schwer krankes Kind zur Welt bringen, oder soll die Schwangerschaft im sechsten Monat beendet werden? Die Suche nach der richtigen Antwort stellt alles infrage: die Beziehung, den Wunsch nach einem Kind, ein Leben nach Plan. Astrid wird bewusst, dass nur sie allein, die ihr Kind in sich trägt, diese Entscheidung treffen kann.

Der Debütfilm von Regisseurin Anne Zohra Berrached entstand in Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel und wurde unter anderem 2017 beim Deutschen Filmpreis mit einer LOLA in Silber ausgezeichnet.

"24 WOCHEN" ist bereits ab Sonntag, 25. März 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Regisseurin Anne Zohra Berrached und Kameramann Friede Clausz stehen im Anschluss an die Ausstrahlung im Facebook-Live-Chat unter http://facebook.com/ZDF für Fragen zur Verfügung.

