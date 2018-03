Ohne Zuhause: "ZDF.reportage" über Wohnungslose in Berlin

Ein ehrenamtlicher Kältebusfahrer der Berliner Stadtmission fährt einmal pro Woche durch Berlin, um Obdachlosen zu helfen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Alexander Eschment" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Immer mehr Menschen können sich eine eigene Wohnung nicht mehr leisten. Die "ZDF.reportage: Ohne Zuhause - Wohnungslos in Berlin" beleuchtet am Sonntag, 25. März 2018, um 18.00 Uhr die Situation der Obdachlosen in der Hauptstadt. Die "ZDF.reportage" zeigt den Alltag von Menschen, die in Berlin ihr Zuhause verloren haben, und deren häufig aussichtslosen Versuche, wieder in eigene vier Wände zurückzukommen.

In Berlin fehlen Wohnungen - und dieser Mangel treibt die Mieten nach oben. Jahrzehntelang wurde es politisch versäumt, gegenzusteuern. Nun hat die Wohnungsmisere die untere Mittelschicht erreicht. Familie Rüscher zum Beispiel konnte die Nebenkostenabrechnung nicht begleichen - und prompt kam die Kündigung. Die alleinerziehende Mutter und ihre zwei Kinder kamen in einer Notunterkunft für Familien unter. Ihr Besitz steht verpackt in Kisten in einem Keller. Ob sie jemals wieder eine bezahlbare Wohnung in Berlin findet, glaubt die alleinerziehende Mutter derzeit nicht so richtig.

Immer mehr Wohnungslose landen auf der Straße. In Berlin sollen es laut Schätzungen zirka 5000 sein. Neu ist, dass davon etwa 30 Prozent Frauen und Kinder sind. Die "ZDF.reportage" trifft Anja, die nicht in den Notunterkünften unterkommen will. Die ehemalige Studentin sagt, dass es in Berlin eine gute Infrastruktur für das Überleben ohne Wohnung gebe - mit Suppenküchen, Kleiderkammern und ähnlichem. Den Traum von einer eigenen bezahlbaren Wohnung hat sie aufgegeben.

In den Straßen Berlins sind derzeit vermehrt obdachlose EU-Bürger anzutreffen. Karoly zum Beispiel stammt aus Rumänien und hat in Berlin Billigjobs - für eine Wohnung reicht das nicht. Er kampiert mit anderen Rumänen in einem Zeltlager. Immer wieder wird es geräumt, was rechtlich grenzwertig ist. Denn eigentlich wären die Bezirke verpflichtet, alle Bürger unterzubringen, die wohnungslos sind, auch EU-Bürger. Doch wohin, wenn es den Wohnraum nicht gibt?

