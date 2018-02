Mainz (ots) -

Donnerstag, 1. März 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Yorck Polus, Moderator Matthias Berg, Ex-Paralympics-Star Klimaneutralität erkaufen - CO2-Verbrauch ausgleichen Leckere Hackfleisch-Pizzarolle - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Pflanzentrends für die Fensterbank - Tipps von der Garten-Expertin Donnerstag, 1. März 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Streit um Bäume im Garten - Nachbarin drangsaliert Ehepaar Bürger als Ordnungspolizei? - Diskussion um "Knöllchen-App" Expedition Möckern - Neue Heimat im Pfarrhaus Donnerstag, 1. März 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Retro: Entführung Natascha Kampusch - 1998 wurde sie in Wien entführt Donnerstag, 1. März 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Hans-Werner Meyer in Berlin - Neue Staffel von "Letzte Spur Berlin" Interview mit Joan Baez - Die Sängerin geht auf Tour Die Simple Minds Live - Konzert und Interview in Berlin Donnerstag, 1. März 2018, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Diesel ausgebremst - kommen jetzt die Fahrverbote Gäste: Barbara Hendricks, SPD, amtierende Bundesumweltministerin Bernd Althusmann, CDU, Verkehrsminister Niedersachsen Bernhard Mattes, VDA-Präsident Jürgen Resch, Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband

