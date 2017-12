ZDF-Doku "37°" über Crystal Meth - die unterschätzte Droge

Sandra hat die feste Absicht, sich endgültig aus den Fängen der Droge zu befreien und ein ganz normales Leben mit ihrem Sohn zu führen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Götz Walter" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Zwölf Jahre lang gelingt es Sandra, ihre Crystal-Meth-Sucht geheim zu halten. Als sie schwanger wird, muss sie sich entscheiden: Entzug oder Kind. Die ZDF-"37°"-Dokumentation "Gefangen im Glücksrausch. Crystal Meth - die unterschätzte Droge" am Dienstag, 12. Dezember 2017, 22.15 Uhr, begleitet zwei Menschen auf ihrem mühsamen Weg, sich aus der Abhängigkeit zu lösen und wieder ins Leben zu finden. Auch Marc versucht, von Crystal Meth wegzukommen. Fast 25 Jahre dauert seine Drogenkarriere an. Heute sagt er: "Crystal ist die schlimmste Droge von allen. Das, was Heroin in 15 Jahren bei mir nicht geschafft hat, hat Crystal in drei Jahren angerichtet, den totalen körperlichen Verfall."

Crystal Meth gilt derzeit als die gefährlichste Droge der Welt. Von Tschechien aus überschwemmt das preisgünstige Gift mittlerweile ganz Deutschland. Das Tückische an der Droge ist für Sven Kaanen, Chefarzt der Fachklinik Heidehof, dass es "die Konsumenten in kürzester Zeit regelrecht auffrisst. Alles ist betroffen: das Nervensystem, Herz-Kreislauf, Leber, Nieren. Und der erste Entzug gelingt nur bei etwa einem Drittel der Betroffenen."

Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

https://zdf.de/dokumentation/37-grad

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDF37Grad

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell