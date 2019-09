TARUK International GmbH

TARUK erschließt Europa für seine Gäste

Katalog zum 30. Jubiläumsjahr mit neuem Kontinent und sieben neuen Reisen

Schwielowsee (ots)

Europa als neuer Kontinent, 63 individuelle Traumreisen in fünf Kontinente, sieben neue Touren, rund 800 Abreisetermine und 43 Reisefilme auf DVD - der neue, druckfrische, 358 Seiten starke Hauptkatalog von TARUK International ist prall gefüllt. Damit weitet der Spezialreiseveranstalter aus Brandenburg sein Angebotsspektrum in der neuen Reisesaison deutlich aus.

Erstmals hat der Kleingruppenspezialist auch innereuropäische Reisen in sein Programm aufgenommen. Und mit Marokko feiert auch ein nordafrikanisches Land Premiere im TARUK-Angebot. "Reisen im Kurz- und Mittelstreckensegment haben bislang in unserem Portfolio gefehlt. Diese Lücke haben wir jetzt geschlossen", freut sich TARUK-Gründer Johannes Haape, seinen Gästen nun Reisen in alle fünf Kontinente anbieten zu können. Gerade die Kombinationen aus Armenien und Georgien sowie Sizilien und Malta seien einzigartige und besonders reizvolle Rundreisen. "Aber auch unsere persönlich konzipierten Reisen nach Irland, Island und Marokko sind echte Leckerbissen", zeigt sich Haape zuversichtlich, hiermit einen neuen Markt und neue Zielgruppen erschließen zu können.

Alle neuen Reisen werden - neben bewährten TARUK-Klassikern - im neuen, in diesen Tagen erscheinenden Katalog für Kleingruppenreisen präsentiert. Wichtig sei ihm, wie Haape betont, dass die besonderen Merkmale und hohen Qualitätsansprüche von TARUK-Reisen auch im neuen Segment gelten. "Alle TARUK-Touren werden mit maximal 12 Personen durchgeführt und von landeskundigen deutschsprachigen Reiseleitern begleitet, auf deren Qualität wir sehr großen Wert legen!" Der Gast könne sich also bei den Europareisen ebenso wie bei den TARUK-Fernreisen nach Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika sowie Australien und Neuseeland auf den bewährten persönlichen Service verlassen.

Neu im TARUK-Hauptkatalog sind außerdem benutzerfreundliche Features, mit deren Hilfe die Leser bei jeder Reise auf den ersten Blick erkennen, durch welche Charaktereigenschaften sich die Tour besonders auszeichnet. "So kann man sofort sehen, ob eine Reise zu den persönlichen Vorlieben passt. In unserem neuen Online-Auftritt können die Touren nach entsprechenden Typologien gefiltert werden", erläutert Haape die Vorzüge dieses neuen Scoringsystems.

Ebenfalls neu sind drei zusätzliche Aktivreisen nach Australien, Neuseeland und Mexiko, bei denen die Reisegäste die Natur und Kultur der Zielländer durch eigene Aktivitäten wie Wanderungen, Fahrrad- oder Paddeltouren besonders intensiv wahrnehmen können. Neben detaillierten Touren- und Leistungsbeschreibungen der Reisen 2020 und `21, anschaulichem Bildmaterial und einem spannenden Abriss der Meilensteine aus der 30-jährigen TARUK-Geschichte enthält der neue Katalog - wie in den Vorjahren - wieder die beliebte Film-DVD mit 43 exklusiven, vom eigenen TARUK-Kamerateam produzierten Kurzfilmen zu ausgewählten Reisen.

Der TARUK-Jahreskatalog 2020/21 kann ab dem 10. September unter https://taruk.com/katalog-bestellen kostenlos bestellt werden.

