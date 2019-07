The Magic of Jewellery - THOMAS SABO Testimonial Rita Ora präsentiert erste Kampagne in Berlin

THOMAS SABO GmbH & Co.KG

THOMAS SABO hat den Beginn seiner zweijährigen Kooperation mit Rita Ora am gestrigen Mittwoch mit einem exklusiven Markenevent in Berlin gefeiert: Die Sängerin zeigte sich vor den rund 300 geladenen Gästen erstmals in ihrer Rolle als globale THOMAS SABO Markenbotschafterin und präsentierte die neue THOMAS SABO Kampagne unter dem Thema "Magie des Schmucks" anlässlich der Einführung der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2019.

"Ich freue mich sehr über meine Zusammenarbeit mit THOMAS SABO. Für mich persönlich ist Schmuck Teil meines Lebens, er trägt Erinnerungen an Vergangenes, symbolisiert Gegenwart und Zukunft und macht meinen Style lebendig. THOMAS SABO Designs begeistern mit ihrer Vielfalt und machen wirklich jede Frau glücklich!", sagte Rita Ora vor den nationalen und internationalen Gästen aus Medien und Fernsehen, zahlreichen Prominenten und Freunden der Marke in der Eventlocation Oderberger Schwimmhalle.

"Rita Oras selbstbewusstes Auftreten, ihre Authentizität und ihre Leidenschaft die eigenen Träume zu verwirklichen, machen sie zur Trendsetterin einer globalen Community - Charakteristika, die die Vision der THOMAS SABO Schmuckstücke perfekt unterstreichen", betonte der anwesende Firmengründer Thomas Sabo.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

