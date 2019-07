THOMAS SABO GmbH & Co.KG

Rita Ora ist ab Herbst/Winter 2019 globales THOMAS SABO Testimonial

Bild-Infos

Download

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

Die Magie des Schmucks, die Magie, eine Frau zu sein - Sängerin Rita Ora ist ab sofort für die kommenden zwei Jahre das globale Gesicht von THOMAS SABO und steht im Mittelpunkt der von Cass Bird für die Lifestyle-Marke fotografierten Kampagne für Herbst/Winter 2019.

"Schmuck zu tragen ist wie Magie, er glitzert, strahlt und schenkt Energie. Meine THOMAS SABO Kampagne soll die besondere Kraft von Schmuck weitergeben und Frauen zu persönlichen Looks voller Lebendigkeit inspirieren", sagt Rita Ora zu Beginn der Kooperation.

Rita Oras Leidenschaft für Schmuck spiegelt sich in den THOMAS SABO Herbst/Winter-Neuheiten: Im Vordergrund stehen bunte Juwelenfarben sowie einzigartige Statements, wie magische Glücksbringer und ikonische Katzenmotive. Filigrane Sternendetails ziehen sich, gleich einem wegweisenden Designcode, durch die gesamte Kollektion. Die aufwendig gearbeiteten Sterlingsilber-Schmuckstücke sowie passende neue Uhrendesigns können ab dem 15. Juli 2019 in allen THOMAS SABO Shops weltweit, im THOMAS SABO Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie im ausgewählten Fachhandel entdeckt werden.

Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit: http://ots.de/nKIqzl

Hashtags: #RITAORAxTS, #MAGICbyTS

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

Pressekontakt:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Felizia Kindermann

Head of International & Corporate PR

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: press@thomassabo.com



THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Sarina Förster PR Manager Deutschland

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 786

Mail: s.foerster@thomassabo.com



http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

Original-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell