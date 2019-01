Schimmernde Farben: THOMAS SABO begeistert mit Frühjahr/Sommer-Designs 2019 Presse und Prominente in Berlin

THOMAS SABO begeistert mit Frühjahr/Sommer-Designs Presse und Prominente in Berlin. Im Bild: Model Cathy Hummels während des Events. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78321 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

Lauf (ots) - THOMAS SABO stellte am Mittwoch seine Version einer farbenfrohen, schimmernd-irisierenden Schmuckwelt für Frühjahr/Sommer 2019 vor: Die Präsentation der neuen Sterling Silver und Generation Charm Club Kollektionen im exklusiven China Club Berlin zeigte spannende Kreationen in paradiesischen Farben und modernen, grafischen Formen, die sich ab sofort zu Schmuckstücken des Glücks und der positiven Energie vereinen. Mit sommerlich-leichten Motiven oder starken Unisex-Statements im Schmuckbereich sowie der neuen Code TS Uhrenlinie unterstrich die Marke THOMAS SABO vor den geladenen Gästen ihre Expertise im Accessoire-Design.

Die führende deutsche Fashion- und Lifestylepresse, weitere Pressevertreter aus acht europäischen Ländern sowie Prominente und Influencer wie Barbara Meier, Nina Suess und Boris Entrup nutzten den Launch während der Berliner Fashion Week, um die neuesten Schmucktrends zu entdecken. Model Cathy Hummels zeigte mit einer sommerlichen Schmuckkombination von THOMAS SABO ihre Vorfreude auf die Saison. Auch Sängerin Lary Poppins, die Band Culcha Candela sowie die Schauspielerinnen Stephanie Stumph und Nova Meierhenrich waren von den ausdrucksstarken Boho-Designs sowie den vielfältigen Symbolen und Farben begeistert. Darüber hinaus inspirierte Creative Director Susanne Kölbli, die gemeinsam mit Firmengründer Thomas Sabo die Entwicklung der detaillierten Schmuckkollektionen verantwortet, auch Star-Choreografin Nikeata Thompson mit ihren coolen Heritage Designs aus der 35-jährigen Unternehmensgeschichte.

"Unsere neue Frühjahr/Sommer-Kollektion ist bunt, vielfältig und passt zu jedem Style, so kann jeder sein eigenes Jewellery Paradise kreieren. Feel free!", führte Susanne Kölbli in die Kollektion ein.

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2019 wird ab sofort bis Ende März in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern eingeführt.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

