Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung

Heute: 1. Living Wage Action Day ausgerufen

Berlin (ots)

Die Kampagne für Saubere Kleidung setzt am heutigen 25. September 2024 mit dem ersten globalen "Living Wage Action Day" ein Zeichen gegen die Ausbeutung in Textillieferketten und fordert das sofortige Schließen der Lohnlücke bei Textilarbeiter*innen.

Ein Existenzlohn, also ein Gehalt, das die Grundbedürfnisse deckt, ist ein Menschenrecht. Gerade in der Bekleidungsindustrie wird dieses Recht systematisch gebrochen. Näher*innen in Bangladesch, Serbien oder Kambodscha erhalten gerade einmal ein Viertel des Gehalts, das sie für ein menschenwürdiges Leben bräuchten. Mitunter bekommt eine Person mehr als 2 Millionen Euro im Monat, während eine andere Person gezwungen ist, mit 175 Euro monatlich ums Überleben zu kämpfen. Dieser Unterschied besteht zwischen dem Verdienst eines Vorstandsvorsitzenden und dem, was eine Näherin erhält - beide arbeiten für denselben Konzern.

"Weltweit leben Millionen von Beschäftigten der Modeindustrie in Armut, während Modekonzerne Rekordgewinne einfahren", sagt Bettina Musiolek, Clean Clothes Campaign-Ost-/Südosteuropa-Koordinatorin, "Die traurige Wahrheit ist: Unternehmen könnten Existenzlöhne zahlen, tun es aber nicht. Ein existenzsichernder Lohn ist keine Utopie. Er ist möglich und notwendig."

Lohnkluft schließen, Verantwortung übernehmen

Ein gerechtes Einkommen ermöglicht es, die Grundbedürfnisse einer Familie nach Ernährung, Kleidung, Wohnung, Mobilität, Hygiene und Kultur zu erfüllen und zusätzlich kleine Rücklagen für Notfälle des Lebens aufzubauen. Mit dem ersten "Living Wage Action Day" ruft die Kampagne für Saubere Kleidung Deutschland e.V. (als Teil der internationalen Clean Clothes Campaign) dazu auf, die Kluft zwischen Hungerlöhnen und Existenzlöhnen zu schließen. Modekonzerne und ihre Zulieferbetriebe müssen in ihren Kalkulationen den Existenzlohn als Grundlage verankern.

