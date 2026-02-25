Paeffgen Rechtsanwalts Gesellschaft mbH

Werksschließung in Rodenberg droht

Sanierungskonzept der Eigenverwaltung ausgebremst

Rodenberg (ots)

Die Fortführung des Wellpappenwerks Gissler & Pass Rodenberg GmbH steht auf der Kippe. Nach der Aufhebung der ursprünglich eingeleiteten Eigenverwaltung am 14. Januar 2026 und der Bestellung des Sachwalters zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist das zuvor abgestimmte Sanierungskonzept ins Stocken geraten. Geschäftsführung, Gesellschafter und Gläubiger sind besorgt, dass durch ausbleibende Entscheidungen und organisatorische Eingriffe seit Beendigung der Eigenverwaltung dem traditionsreichen Werk die Schließung droht.

Bereits im Dezember 2025 hatten Unternehmensleitung, Gesellschafter und der vorläufige Gläubigerausschuss im Rahmen der Eigenverwaltung ein tragfähiges Sanierungskonzept entwickelt. Das Konzept wurde dem damaligen Sachwalter Dr. Volker Römermann vorgelegt, der das Unternehmen in der Eigenverwaltung begleitete. Nach seiner Bestellung zum vorläufigen Insolvenzverwalter am 14. Januar 2026 kam die Umsetzung des Konzepts jedoch zum Erliegen. Dieses Konzept sollte Arbeitsplätze sichern, stabile Lieferketten erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen.

"Nach der Entbindung der Geschäftsführung von ihren Aufgaben kam die Sanierung praktisch zum Stillstand. Wichtige Lieferbeziehungen wurden nicht fortgeführt, viele Prozesse liegen seither brach", erklärt ein Sprecher der Gissler-Weber SE und fährt fort: "Das Vertrauen der Kunden und Lieferanten, dass die Geschäftsführung in der Eigenverwaltung erfolgreich stabilisieren konnte, wurde in wenigen Wochen seit Beendigung der Eigenverwaltung stark beschädigt."

Mehrere Gläubigervertreter haben Rechtsanwälte mit der Prüfung möglicher Schadensersatzansprüche gegen die vorläufige Insolvenzverwaltung beauftragt.

Der Sprecher bekräftigt, dass der Wille zur Sanierung der Gissler & Pass Rodenberg GmbH unverändert besteht. "Das Werk Rodenberg könnte im Rahmen eines verantwortungsvoll umgesetzten Konzepts erhalten bleiben. Noch ist es nicht zu spät - wenn jetzt entschlossen gehandelt wird."

Über Gissler & Pass Rodenberg GmbH

Die Gissler & Pass Rodenberg GmbH ist ein Tochterunternehmen der Familiengesellschaft Gissler-Weber SE. Die Unternehmensgruppe steht für innovative Verpackungs- und Displaylösungen aus Wellpappe - eine nachhaltige, zukunftsorientierte Produktlösung für vielfältige Anwendungen.

Original-Content von: Paeffgen Rechtsanwalts Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell