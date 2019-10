Stiftung Rechnen

10 Jahre Stiftung Rechnen: Gebündeltes Engagement für mehr Rechenkompetenz

Vor genau zehn Jahren wurde die Stiftung Rechnen von der comdirect bank AG und der Börse Stuttgart gegründet. Motivation war der regelmäßig attestierte Nachholbedarf in Sachen Rechenkompetenz in Deutschland durch internationale Erhebungen wie PISA oder TIMMS. "Der Bedarf war und ist groß für eine Stiftung, die gezielt das Rechnen fördert", so Claudia Abjörnson, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Rechnen. "Wir möchten, dass sich die Menschen gerne mit mathematischen Themen beschäftigen und ihre Rechenkompetenz stärken."

Mathematische Fähigkeiten bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft - und für persönlichen finanziellen Erfolg. Auch Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Rechnen und der Gründungsstifterin comdirect bank AG, betont zum 10. Stiftungsgeburtstag die gesellschaftliche Bedeutung von Mathematik: "Rechnen ist die Basis unseres Wirtschaftssystems. Mit der Förderung setzen wir gezielt bei jungen Menschen an - digital und analog."

Seit ihrer Gründung hat die Stiftung Rechnen bereits 20 Initiativen realisiert, die auf die mathematische Kompetenz einzahlen. Beispiele sind das Programm Mathe.Forscher für einen neuen und nachhaltigen Zugang zur Mathematik im Schulunterricht, Mathe4Job mit kostenlosen Mathe-Tests für Jugendliche in der Berufsorientierung oder auch interaktive Mitmach-Ausstellungen wie MatheMagie mit bisher über einer Million Besuchern. Im Fokus stehen zukünftig Projekte mit digitaler Ausrichtung wie z.B. Mathe.Entdecker, wo sich Objekte und Plätze mit einer Smartphone-App in lebendige Mathe-Aufgaben verwandeln. 30 Mathe.Entdecker Pfade gibt es bisher in Deutschland - weitere werden folgen.

Auch Oliver Hans, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Rechnen sowie Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH, unterstreicht das vielfältige Engagement: "Mit der Förderung der Rechenkompetenz schaffen wir die Grundlage für späteres Finanzwissen, welche für eine wirtschaftliche Lebensführung eines jeden Einzelnen notwendig ist."

Alle Informationen zur Stiftung Rechnen, ihren Initiativen und Gremien gibt es auf der Website https://stiftungrechnen.de, die zum 10. Geburtstag einen umfangreichen Relaunch erhalten hat und nun neben neuen Funktionen auch einen Podcast rund um das Thema Mathe bietet. In einer der ersten Folgen ist die Stiftung Rechnen mit Youtuber und Mathe-Botschafter Daniel Jung im Gespräch.

Über die Stiftung Rechnen:

Die Stiftung Rechnen setzt sich für mehr Rechenkompetenz in unserer Gesellschaft ein. Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mathematik ist überall - die Stiftung Rechnen zeigt, wie Mathematik unser Leben bestimmt und schafft mit verschiedenen Initiativen positive Rechenerlebnisse. Sie gibt Impulse, wie wir unseren Alltag mit Mathematik erfolgreich gestalten. Durch ihre Fördermaßnahmen in Bildung, Wissenschaft und Forschung will sie die Rechenfähigkeit in der Gesellschaft stärken, zu aktiver Beschäftigung mit mathematischen Aufgabenstellungen motivieren und so die notwendigen Grundlagen für erfolgreiche private Haushaltsführung und berufliche Qualifikation schaffen.

