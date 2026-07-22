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Insektenschutz einfach gemacht: tesa launcht Online-Konfigurator für individuelle Fliegengitter nach Maß

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Hamburg (ots)

Insektenschutz zusammengebaut geliefert : tesa® Insect Stop Fliegengitter nach Maß sind online konfigurierbar und werden passgenau gefertigt sowie komplett aufgebaut geliefert.

: tesa® Insect Stop Fliegengitter nach Maß sind online konfigurierbar und werden passgenau gefertigt sowie komplett aufgebaut geliefert. Wenig Aufwand, großes Ergebnis : Variante wählen, Maße eingeben, einsetzen - ohne Zuschneiden, Zusammenbau oder Bohren.

: Variante wählen, Maße eingeben, einsetzen - ohne Zuschneiden, Zusammenbau oder Bohren. In Minuten startklar: Das tesa® Insect Stop Fliegengitter nach Maß kann sofort nach Lieferung an die Haustür in das Fenster eingesetzt werden.

tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, erweitert sein Insektenschutz-Portfolio um ein neues Angebot: Mit dem neuen tesa® Insect Stop Fliegengitter nach Maß können Kunden Insektenschutzlösungen jetzt online konfigurieren - individuell nach Fenstermaß und gewünschter Ausführung. Das Fliegengitter wird passgenau gefertigt, vollständig aufgebaut geliefert und kann direkt in den Fensterrahmen eingesetzt werden. Als Marktführer im deutschen DIY für Fliegengitter-Lösungen verbindet tesa mit dem neuen Angebot präzise Maßarbeit mit einem besonders einfachen Nutzungserlebnis und erschließt gleichzeitig ein neues digitales Geschäftsfeld. Anders als beim Handwerker - mit Terminen und Wartezeit - wird die Maßanfertigung hier zu einem einfachen Online-Kauf: Kunden messen und konfigurieren, den Rest übernimmt tesa.

Der perfekte Schutz gegen Mücken und andere Insekten

Die Mückensaison startet zunehmend früher und intensiver - milde Winter und feuchte Frühjahre begünstigen die Vermehrung. Auch tropische Stechmücken breiten sich vermehrt aus.[1] Wer trotzdem bei offenem Fenster schlafen will, braucht eine Lösung, die schnell sitzt und zuverlässig schützt. tesa bietet die passende Lösung: maßgefertigte Fliegengitter aus dem Online-Konfigurator und einen werkzeugfreien Einbau - schnell, unkompliziert, ohne handwerklichen Aufwand. So entsteht auch für Sonderformate und besondere Einbausituationen ein passgenauer Insektenschutz.

"Der Wunsch nach individuellen Produkten beschränkt sich längst nicht mehr auf Möbel oder Kleidung. Auch bei Insektenschutz erwarten Kundinnen und Kunden Lösungen, die exakt zu ihren Anforderungen passen ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen. Mit unserem neuen Angebot geben wir ihnen genau das: eine einfache digitale Konfiguration und am Ende ein Fliegengitter, das sitzt wie ein Maßanzug und so hält, wie man es von tesa gewohnt ist. Das ist für uns der Kern echter Innovation - und Mehrwert für unsere Kunden.", sagt Hilde Cambier, Head of Marketing, Brand & Product bei tesa.

So funktioniert's:

Produktauswahl - passendes Produkt auswählen Maße eingeben - Fenstermaße eintragen Farbe & Gewebe wählen - Rahmenfarbe und Gewebeart konfigurieren Bestellen - Lieferung erfolgt fertig aufgebaut per Speditionsversand

Laue Sommernächte jetzt ungestört genießen

Ob Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche oder Homeoffice - die tesa® Insect Stop Fliegengitter nach Maß bieten schnellen und zuverlässigen Schutz, wo immer er gebraucht wird. Einfach auspacken, ins Fenster einsetzen - fertig, in wenigen Minuten pro Fenster. Die stabilen Alu-Rahmen sind witterungsbeständig und lassen sich dank bohrfreier Einhängung oder einfacher Klemmung jederzeit ohne Werkzeug wieder entfernen - ideal auch für Mietwohnungen. Das engmaschige Clear-View-Netz sorgt für hochwertigen Schutz bei guter Durchsicht und Belüftung. Alle Varianten sind auf Handwerksniveau verarbeitet und mit zehn Jahren Garantie ausgestattet.

Zum Start umfasst das Angebot zwei Fensterlösungen: den tesa® INSECT STOP Spannrahmen zum Einhängen sowie tesa® INSECT STOP FRAME-IN zur Klemmmontage im Fensterrahmen. Weitere Lösungen - unter anderem für Türen und Lichtschächte - sind bereits in der Entwicklung. Die tesa® Insect Stop Fliegengitter nach Maß sind ab 125 EUR erhältlich (Preis abhängig von Fenstergröße und Ausstattung).

Mehr Informationen und Konfiguration: Fliegengitter nach Maß für Fenster & Türen | tesa - tesa.

[1] FAQ zu Stechmücken in Deutschland | Fragen und Antworten | Aktuelles | Startseite

Diese Pressemitteilung und Bilder finden Sie hier.

Über die tesa SE

Die tesa SE ist einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen (mehr als 7000 Produkte) für Industrie- und Gewerbekunden sowie Endverbraucher. Seit 2001 ist die tesa SE (4.917 Mitarbeiter) eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie). Etwa drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2018: 1.342,8 Mio. Euro) entfallen auf Anwendungen für unterschiedliche Industriebranchen wie Automobil und Elektronik (z. B. Smartphones, Tablet-PCs), Druck & Papier, Building Supply sowie Sicherheitskonzepte für einen effektiven Marken- und Produktschutz. Darüber hinaus entwickelt und produziert tesa als Partner der Pharmaindustrie auch arzneimittelhaltige Pflaster. Knapp ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet tesa mit Produkten für Endverbraucher und professionelle Handwerker. 300 Anwendungen erleichtern unter anderem die Arbeit in Haushalt und Büro.

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