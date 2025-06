Hisense Group

Hisense führt im ersten Quartal 2025 die weltweiten Rankings für MiniLED-, 100-Zoll- und größere Fernseher sowie Laser-Fernseher an

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut seine Führungsposition im Bereich Premium-Display-Technologie weiter aus. Laut den Daten von Omdia für das erste Quartal 2025 belegte Hisense weltweit den ersten Platz in Bezug auf den Marktanteil bei Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr, MiniLED-Fernsehern und Laser-Fernsehern.

Hisense führte den Markt für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr mit einem weltweiten Marktanteil von 56,7 % an und war damit 2023, 2024 und im ersten Quartal 2025 die Nummer 1. Bei Mini-LED-Fernsehern setzte sich Hisense mit einem weltweiten Marktanteil von 29,3 % an die Spitze, was das schnelle Wachstum und das Vertrauen der Verbraucher in die Innovationen des Unternehmens im Bereich der Hintergrundbeleuchtung widerspiegelt. Hisense behauptete auch seine Führungsposition auf dem Markt für Laser-Fernsehgeräte mit einem beeindruckenden weltweiten Marktanteil von 69,6 % und setzte damit seine globale Dominanz fort, nachdem das Unternehmen laut Omdia-Daten sechs Jahre in Folge die Nummer 1 war.

Diese starke Leistung spiegelt das langfristige Engagement von Hisense für Innovationen im Bereich Großbildschirme, KI-gestützte Bildgebung und beeindruckende audiovisuelle Erlebnisse wider.

Hisense war die erste Marke weltweit, die als offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025™ bekannt gegeben wurde, was die zukunftsorientierte Strategie und den wachsenden internationalen Einfluss des Unternehmens unterstreicht. Aufbauend auf diesem Meilenstein startete Hisense seine globale Kampagne „Own the Moment", um seine weltweite Führungsposition zu festigen und modernste Technologie mit der Leidenschaft von Sportfans auf der ganzen Welt zu verbinden. Die Kampagne spiegelt das Engagement von Hisense wider, unvergessliche Sportmomente mit Premium-Technologie zu ermöglichen— damit Fans die Spannung wie nie zuvor sehen, fühlen und erleben können.

Hisense ist außerdem eine Partnerschaft mit dem französischen Audioexperten Devialet eingegangen, um die Klangqualität seiner neuesten Produkte zu verbessern und ein noch intensiveres Home-Entertainment-Erlebnis zu bieten. Diese Audioverbesserungen werden über ein Software-Update verfügbar sein, wobei die Verfügbarkeit von bestimmten Modellen und Regionen abhängt.

Mit seinem Engagement für technologische Exzellenz und Kundennutzen ist Hisense gut aufgestellt, um seine Dynamik im Jahr 2025 und darüber hinaus aufrechtzuerhalten.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen insgesamt (2022–2024) und weltweit die Nummer 1 im Segment der 100-Zoll- und größeren Fernseher (2023–2025Q1). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704065/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-fuhrt-im-ersten-quartal-2025-die-weltweiten-rankings-fur-miniled--100-zoll--und-groWere-fernseher-sowie-laser-fernseher-an-302475492.html

Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell