Briefpost digitalisieren: dogado launcht easyPost

dogado und REISSWOLF heben digitales Arbeiten auf eine neue Ebene: Mit easyPost können dogado-Kunden künftig analoge Post digital empfangen und im Browser oder per App abrufen - orts- und tageszeitunabhängig.

dogado hat das Produktportfolio um den digitalen Briefkasten "easyPost" erweitert. Der Kunde erhält damit seine analoge Briefpost tagesaktuell digital zugestellt. Die Dokumente können online eingesehen, verwaltet und weitergeleitet werden, so dass Platz, Ressourcen und Papier gespart werden. Möglich macht dogado das mit seinem Partner REISSWOLF, der die technische Abwicklung übernimmt. REISSWOLF gilt europaweit als Datenschutz-Experte. Die Dokumente werden in hochsicheren Prozessen verarbeitet und DSGVO-konform aufbewahrt.

Die Zukunft ist digital

Daniel Hagemeier, CEO der dogado group, dazu: "dogado stellt kleinen und mittleren Unternehmen einfache Tools zur Verfügung, um online erfolgreich zu sein. Mit easyPost können wir unseren Kunden einen weiteren Schritt auf dem Weg zum papierlosen Büro abnehmen: Die physische Eingangspost wird automatisiert und zentral online zusammengeführt."

easyPost: Einfach wie ein Briefkastenschlüssel

Die Funktionsweise des digitalen Posteingangs ist denkbar einfach: Die Postsendungen werden per Nachsendeauftrag umgeleitet und via High-End-Scanning tagesaktuell gemäß höchsten Datenschutzstandards digitalisiert und für die Kunden bereitgestellt. Abrufbar sind die Dokumente überall auf der Welt in einer intuitiven und verschlüsselten Web-, iOS- oder Android-App. Per automatisierter E-Mail werden die Kunden über die eingegangene Post informiert. Die Poststücke und Dokumente können jederzeit online durchgeblättert und eingesehen werden. Abgerundet wird easyPost von einer webbasierten Archivierungssoftware sowie einer schnellen Volltextsuche. Benötigt ein Kunde doch einmal ein Dokument physisch vor Ort, so kann das originale Dokument per Klick angefordert werden.

DSGVO-konform: Briefpost auf dem Handy, Tablet oder Laptop

dogado-Kunden können ihre Briefpost bequem auf dem Handy, Laptop oder Tablet einsehen, verwalten und organisieren. Dabei wird die DSGVO-konforme Umsetzung aller technischen und organisatorischen Maßnahmen garantiert. In Hochsicherheitsarchiven mit Videoüberwachung und Regalsprinklern sowie Alarm- und Brandmeldesystemen werden die physischen Originale einlagert und nach der Aufbewahrung gesetzeskonform vernichtet. Die Daten werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet und unter Beachtung höchster Datenschutzrichtlinien verarbeitet. Der digitale Briefkasten ermöglicht somit auf höchst sichere Art und Weise mehr Raum, Struktur sowie mehr Freiheiten beim digitalen Arbeiten.

Weitere Informationen zum Digitalen Posteingang easyPost finden Sie hier: https://www.dogado.de/digitales-buero/digitaler-posteingang

Über die dogado group:

Die dogado group ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäftskunden und hat Hauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle (Saale), Lübeck, Wien und Mödling. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten deutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen.

Mit 580 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, alfahosting, easyname, Profihost und HEROLD unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 300.000 Kunden und zählt zu den führenden Anbietern für Website- und Online-Marketingleistungen in Deutschland und Österreich.

dogado gehört zu dem europäischen Unternehmensverbund European Directories (EDSA) mit mehr als 1.500 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Finnland und den Niederlanden. Dank dieser Unterstützung hat sich die dogado group zu einem führenden Anbieter für Website- und Online-Marketing-Leistungen auf dem deutschsprachigen Markt entwickelt.

Über REISSWOLF:

REISSWOLF, vor über 30 Jahren in Hamburg als Familienunternehmen gegründet, ist heute das Synonym für eine datenschutzkonforme Akten- und Datenvernichtung. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits vor Jahren einen digitalen Transformationsprozess vollzogen und bietet als Anbieter eines einzigartigen Rundum-Leistungsportfolios ein zu jedem Zeitpunkt sicheres Datenmanagement mit "Datenschutz Made in Germany"-Garantie.

Aktuell mit über 1.000 Mitarbeitern an 62 Standorten in 27 Ländern in Europa & Asien aktiv, kann REISSWOLF für Einzelunternehmer wie KMUs oder länderübergreifende Großkonzerne individuell skalierbare Datenschutz-Lösungen über den gesamten Dokumenten-Lebenskreislauf anbieten.

Das Leistungsportfolio des mehrfach zertifizierten Datenschutz-Experten umfasst neben dem digitalen Posteingang zahlreiche digitale Lösungen wie die digitale Eingangsrechnungsverwaltung oder das Vertragsmanagement. Ergänzt durch eine rechtskonforme Digitalisierung und Aufbereitung kompletter Archivbestände und natürlich der Akten- & Datenvernichtung bzw. einer DSGVO-konformen Datenlöschung inkl. IT-Recycling.

