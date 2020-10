dogado GmbH

Profihost wird Teil der dogado-Gruppe

Gebündelte Kompetenz für Managed Server und E-Commerce

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Zwei Managed-Server-Experten schließen sich zusammen: Die dogado GmbH wird 100 % der Anteile der Hannoveraner Profihost AG erwerben. Diese Übereinkunft gaben beide Unternehmen bekannt. Damit begibt sich die Unternehmensgruppe auf den Weg, größter Managed-Server-Anbieter für Website und Onlineshops in Deutschland zu werden. Cristoph Bluhm und Stefan Priebe bleiben noch bis zum Jahresende Teil des Profihost-Vorstandes. Marc Zocher bekleidet sein Amt dauerhaft weiter und wird fortan von dogado-CEO Daniel Hagemeier und COO Dr. Claus Boyens unterstützt.

dogado und Profihost verfolgen mit dem Zusammenschluss ein gemeinsames Ziel: "Wir wollen der größte Managed-Server-Anbieter in Deutschland werden", erklärt Daniel Hagemeier. Schon bei ihrem ersten Treffen hatten Daniel Hagemeier, Cristoph Bluhm, Stefan Priebe und Marc Zocher erkannt, dass dieses Vorhaben gemeinsam realisierbar sein würde. "Beide Firmen bringen außergewöhnliche Kompetenzen mit", so Priebe. "Außerdem verbindet uns das Leitmotiv, unseren Kunden stets außergewöhnlichen Service und echte Hilfe bieten zu wollen."

E-Commerce-Exzellenz auf beiden Seiten

Mit dogado und Profihost treffen sich nicht nur zwei Serverspezialisten. Beide Unternehmen gelten als Branchenexperten für das E-Commerce-Segment. Im Jahr 2019 hatte sich bereits der Shopspezialist AIXPRO unter dem Dach der dogado-Gruppe eingefunden. Dessen erfolgreiche Produktpalette führt das Unternehmen unter dem Label dogado shops weiter. Zukünftig werden beide Unternehmen ihre E-Commerce-Kompetenz bündeln.

Profihost: Partnernetzwerk auf Augenhöhe

Die Profihost AG bringt zusätzlich ein starkes Agenturnetzwerk mit in die Gruppe: Mit über 400 Partnern pflegt das Technologieunternehmen engste Beziehungen und blickt auf tausende erfolgreiche Projekte zurück. Marc Zocher: "Das Erfolgsmodell unserer Zusammenarbeit ist so einfach wie erfolgreich: Wir arbeiten immer Hand in Hand, jederzeit fair, auf Augenhöhe und wir verfolgen gemeinsame Ziele." Ein eigenes "Partner Relations"-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen für jede Herausforderung von Agenturen und deren Kunden zu finden.

Durch den Zusammenschluss mit der Profihost AG stärkt die dogado group ihre Position als Full-Service-Cloud-Provider.

Über die dogado group

Die dogado group (www.dogado.group) ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäftskunden und hat Hauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle (Saale), Lübeck und Wien. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten deutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen. Mit über 220 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, alfahosting, easyname und Profihost unter ihrem Dach betreut die Gruppe rund 260.000 Kunden und zählt zu den führenden Hosting-Unternehmen in DACH.

Das ambitionierte Wachstum der dogado group unterstützt der Finanzinvestor Triton Partners über sein Unternehmen European Directories. dogado gehört so zu einem europäischen Unternehmensverbund mit mehr als 1.500 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Finnland und den Niederlanden. Dank dieser Unterstützung hat sich die dogado group zu einem führenden Hostingunternehmen auf dem deutschsprachigen Markt entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dogado.group/

Pressekontakt:

dogado GmbH

Julia Franke

Saarlandstr. 25

44139 Dortmund

presse@dogado.de

www.dogado.de

Original-Content von: dogado GmbH, übermittelt durch news aktuell