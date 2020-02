dogado GmbH

Hosting-Experte Claus Boyens wechselt zu dogado

Seit 2008 in der Hosting-Branche aktiv und ab sofort bei der dogado-Gruppe an Bord: Als Chief Operating Officer (COO) verantwortet Claus Boyens jetzt das operative Geschäft beim Dortmunder Cloud-Service-Anbieter.

Branchen-Insider sprechen von einem Paukenschlag: Hosting-Experte Claus Boyens wechselt zur dogado-Gruppe. Und bringt immense Markterfahrung mit nach Dortmund: Zuletzt war der Kölner Geschäftsführer der Host Europe GmbH und der domainfactory GmbH jahrelang Leiter der GoDaddy-Marken in der DACH-Region und Leiter Produktmanagement e-commerce bei 1&1 Ionos. Boyens erklärt den Wechsel: "dogado agiert schon heute als unabhängiger Cloudanbieter deutlich kundennäher und schneller als die Konkurrenz. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit dem gesamten Team."

Hagemeier: "Mit Claus Boyens auf das nächste Level"

dogado hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Hostingunternehmen Deutschlands entwickelt. "Durch herausragende Arbeit der Teams und reichlich Power der gesamten Mannschaft", sagt CEO Daniel Hagemeier. "Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass Claus das Team weiter verstärkt. Er bringt unglaublich viel Branchenerfahrung mit, sodass wir unsere Gruppe gemeinsam auf das nächste Erfolgslevel bringen können."

dogado ist Wegbereiter zum digitalen Business

Die Marken der dogado-Gruppe - neben dogado auch checkdomain, alfahosting und BUSYMOUSE - bieten ein Tool-Portfolio, mit dessen Hilfe sich Kunden einfach im Web präsentieren und tägliche Arbeitsroutinen digitalisieren können. Angefangen von Hosting- und Serverprodukten für Websites, Blogs und Shops über einen Digitalisierungsservice für die Tagespost bis hin zu großen Lösungen für komplexe IT-Projekte. Dazu Boyens: "Wir werden dogado zukünftig zum führenden Cloudanbieter im deutschsprachigen Raum machen. Weiter stark wachsen und dabei kompromisslos kundenorientiert agieren - diese Mission werde ich bei dogado verfolgen."

dogados Motto: "Echter Service"

Herausragend bei dogado ist der zentrale Servicegedanke, der alles Tun und Handeln der mehr als 140 Mitarbeiter bestimmt: Im Fokus stehen stets die Kunden, ihre Ziele und Bedürfnisse. Auszeichnungen der vergangenen Monate bestätigen diesen Weg: Neun Mal durfte sich die dogado-Gruppe über den Titel "Webhoster des Jahres" freuen. Auch auf zahlreichen Bewertungsplattformen schneidet die Unternehmensgruppe überdurchschnittlich gut ab.

Nicht nur die Kunden sind mehr als zufrieden, auch die dogado-Mitarbeiter fühlen sich wohl: Erst jüngst verlieh die Arbeitgeberplattform kununu in Zusammenarbeit mit Focus Business dem Unternehmen zwei Mal den Titel "Top-Arbeitgeber Mittelstand 2020".

Das ist Claus Boyens:

Nach seinem Studium im spanischen Sevilla sowie in Karlsruhe promovierte Claus Boyens 2004 an der Berliner Humboldt-Universität im Bereich Wirtschaftsinformatik zum Thema "Privacy trade-offs in web-based services". Privat begeistert sich der dreifache Vater für den Triathlon und hält sich mit Joggen fit.

Pressekontakt:

dogado

Julia Franke

Saarlandstr. 25

44139 Dortmund

presse@dogado.de

www.dogado.de

