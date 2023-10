Experiment e.V.

Mit Experiment e.V. zu Kanadas Schlittenhunden reisen - Jetzt bis 31.10.2023 bewerben!

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Kanada ist für seine Schneelandschaft bekannt und hat im Winter einiges zu bieten. Abenteuerlustige können dort zum Beispiel die unberührte Natur in Begleitung von Hunden entdecken. Das Dogs 'n' Snow Programm, organisiert von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation Experiment, bietet jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 30 Jahren die Möglichkeit, mit Schlittenhunden zu arbeiten. Das Husky-Programm findet meistens von November bis März statt. Teilnehmende können zwischen vier und 12 Wochen in den typischen Alltag einer Hundeschlitten-Ranch eintauchen.

Zu den Aufgaben des Arbeitsalltags gehören vor allem die Versorgung von Schlittenhunden, sowie die Unterstützung beim Hundetraining. Außerdem haben die Teilnehmenden die Chance, Hundeschlitten-Rennen mitzuerleben. Während der Zeit in Kanada wohnt man bei einer Gastfamilie, sodass sich automatisch die Sprachkenntnisse verbessern und man die kanadische Kultur direkt vor Ort kennenlernt.

Teilnehmende, die am Dogs 'n' Snow Programm partizipieren, erleben einzigartige Eindrücke, die sie so schnell nicht mehr vergessen werden. Sonja war 2020 mit Experiment in Kanada und teilt in ihrem Erfahrungsbericht ihre Eindrücke. Über ihre Erlebnisse sagt sie rückblickend: "Die Arbeit mit den Schlittenhunden hat mich auch persönlich verändert, es schafft viel Selbstvertrauen, wenn man mit Hunden arbeitet, diese ausbildet, und zum Teil tagelang mit denen unterwegs ist." Interessierte, die sich bis zum 31.10.2023 bei Experiment bewerben und ihre Erlebnisse in Form von Bildern und Videos teilen möchten, erhalten 100 Euro Rabatt auf das Programm.

Auf der Webseite des Vereins kann sich unter https://www.experiment-ev.de/work-and-explore/wildlife-kanada/ ein Überblick über das Programm verschafft werden. Bei weiteren Fragen können sich zukünftige Teilnehmende von der Programm-Managerin Eva Kirch per Mail (kirch@experiment-ev.de) oder telefonisch (0228-95722-38) beraten lassen. Am 24. Oktober um 18:30 Uhr findet zudem ein Online-Infoabend zum Dogs 'n' Snow Programm, sowie weiteren Wildlife Programmen von Experiment, statt. Anmelden kann man sich unter https://www.experiment-ev.de/event/online-infoabend-wildlife-projekte-und-ranchstay-3/.

Über Experiment

Das Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der "Federation of The Experiment in International Living" (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

Original-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell