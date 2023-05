Experiment e.V.

"Es ist eine einmalige Chance": Ab sofort auf deutsch-amerikanisches Vollstipendium für einen USA-Schüleraustausch bewerben

Seit 1983 ermöglicht das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) jedes Jahr jungen Deutschen, mit einem Vollstipendium ein Schuljahr in den USA zu erleben. Ab dem 02. Mai 2023 können sich interessierte Schüler*innen für das 41. PPP bewerben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner*innen zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses, das die deutsch-amerikanische Freundschaft stärken möchte und jungen Menschen aus beiden Ländern für ihre Austauschzeit eine*n Bundestagsabgeordnete*n als Pate bzw. Patin zur Seite stellt. Für viele Jugendliche ist es eine unvergessliche Zeit, an die sie sich ihr Leben lang erinnern werden.

So erzählt es auch Rainer Wolf aus Zahna-Elster, der 1986 das Vollstipendium erhielt. Für ihn war sein Schüleraustausch ein sehr prägendes Erlebnis, das ihn bis heute begleitet: Er engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich als Auswähler der neuen Bewerber*innen. Doch damit nicht genug: 37 Jahre später wurde nun seine Tochter Greta für das 40. PPP ausgewählt und wird ab diesem Sommer für ein Jahr in den USA bei einer Gastfamilie leben.

Die Gemeinsamkeiten gehen noch weiter, denn beide bekamen Experiment e.V. als Betreuungsorganisation zugewiesen, 1986 sowie 2022. Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützigen Austauschorganisation, ist eine von fünf, die für die Durchführung des PPP vom Bundestag beauftragt wurde. "Das ist ein glücklicher Zufall", so Rainer Wolf. Greta bekommt jetzt regelmäßig Informationen zu ihrem bevorstehenden Austausch von Experiment, wird demnächst an einem Vorbereitungsseminar teilnehmen und vor, während und nach ihrem Auslandsaufenthalt vom Verein betreut.

Ihre besondere Familiengeschichte möchten Vater und Tochter nutzen, um so viele junge Menschen wie möglich auf das PPP aufmerksam zu machen. Für beide ist klar, dass jede*r Schüler*in Deutschland sich auf dieses besondere Vollstipendium bewerben sollte. Sie können nicht nachvollziehen, wieso sich nicht viel mehr Jugendliche auf das PPP bewerben und die Möglichkeit, umsonst in die USA zu gehen, nutzen. "Es ist eine einmalige Chance, gerade für die Kids, deren Eltern einen Austausch eben nicht selbstverständlich bezahlen können!", so der Vater. Seine Tochter fügt hinzu: "Ich empfehle einfach den Schritt zu gehen und mutig zu sein! Man lebt ja doch nur einmal und das muss man auskosten."

Ab sofort können sich Jugendliche, die bis zur Ausreise zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, auf der Seite des Bundestags unter www.bundestag.de/ppp für das voll finanzierte Schuljahr 2024/25 bewerben. Bei Fragen zum Parlamentarischen Patenschafts-Programm ist Lisa Roden ( roden@experiment-ev.de, T: 0228 9572211) die Ansprechpartnerin für Experiment.

Über Experiment

Das Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der "Federation of The Experiment in International Living" (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

