Neues Jahr, neues Abenteuer

Jetzt noch Platz für finanziell geförderten Freiwilligendienst sichern

Nächstes Jahr Weihnachten in einem anderen Land verbringen und das auch noch mit einer finanziellen Förderung? Das ist möglich! Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, Experiment, bietet zwei verschiedene, geförderte Freiwilligendienste an, mit denen junge Menschen eine andere Kultur kennenlernen können: weltwärts und das Europäische Solidaritätskorps (ESK). weltwärts wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) gefördert und ermöglicht 18- bis 28-Jährigen einen Aufenthalt von neun oder zwölf Monaten in einem von sieben verschiedenen außereuropäischen Ländern. Das ESK ist ein aus EU-Mitteln geförderter Freiwilligendienst in einem von 14 verschiedenen europäischen Ländern für 18- bis 30-Jährige.

Paula war mit Experiment im Rahmen des weltwärts-Programms in Mexiko. Sie hat dort in einem Heim für Menschen mit Behinderung gearbeitet. "Die Arbeit macht großen Spaß, da jeder Tag etwas anders ist und man sich immer wieder neu auf die Heimbewohner*innen einstellen muss, wodurch es nie langweilig wird. Außerdem sind alle vor Ort sehr hilfsbereit und offen und es ist spannend, die mexikanische Kultur hautnah zu erleben."

Unsere Teilnehmerin Lina hat an einem ESK-Freiwilligendienst in Tschechien teilgenommen und arbeitete dort in einem Nachbarschaftszentrum. Ein Teil ihrer Aufgaben bestand aus Schulbesuchen, bei denen sie einzelne Englischunterrichtsstunden geleitet hat. "Das war mein liebster Bestandteil der Arbeit. Während dieser Besuche habe ich sehr viele Schüler*innen kennengelernt und konnte so die Kultur und das Land noch einmal von einer ganz anderen Seite entdecken."

Die Bewerbungsphase für weltwärts startet immer im August für eine Ausreise im August des Folgejahres. Momentan vergibt Experiment noch Plätze mit Beginn im August 2023. Für das ESK können sich Interessent*innen ganzjährig bewerben. Momentan ist ein Start des Programms Anfang 2023 noch möglich. Bei beiden Freiwilligendiensten lohnt es sich, schnell zu sein: Die Plätze werden nach Bewerbungseingang und Verfügbarkeit vergeben. Weitere Informationen zu weltwärts gibt es bei Lion Schiner aus der Bonner Geschäftsstelle unter schiner@experiment-ev.de oder 0228 9572219. Fragen zum ESK beantwortet Vera Sel unter sel@experiment-ev.de oder 0228 9572229.

Über Experiment

Das Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der "Federation of The Experiment in International Living" (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen gibt es auf: www.experiment-ev.de.

