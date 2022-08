Experiment e.V.

Jetzt bewerben: Mit einem geförderten Freiwilligendienst von weltwärts und Experiment interkulturelle Erfahrungen sammeln

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Ein neues Land entdecken, soziale oder ökologische Projekte unterstützen und interkulturelle Erfahrungen sammeln - all das lässt sich bei einem Stipendium mit dem weltwärts-Freiwilligendienst miteinander verbinden. Ab dem 08. August können junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren sich bei Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation Experiment für ein weltwärts-Projekt bewerben. Der Auslandsaufenthalt von neun bis zwölf Monaten wird dabei vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert und startet im August 2023. Interessierte haben die Möglichkeit sich an Projekten in Argentinien, Benin, Ecuador, Indien, Mexiko, Südafrika und Vietnam zu beteiligen.

Der weltwärts-Freiwilligendienst bietet verschiedene Einsatzstellen an. So kann sich zum Beispiel auf dem Gebiet der Menschenrechte, im Umwelt- und Ressourcenschutz, bei gemeinnützigen Stiftungen oder in der Ernährungssicherung engagiert werden. Das Stipendium umfasst 75 % der Programmkosten inklusive Vermittlung, Vorbereitung, Betreuung, Reisekosten, Versicherung, Unterkunft und Verpflegung. Für die übrigen 25 % der Finanzierung bauen die Stipendiaten*innen vor ihrer Ausreise einen Spenderkreis auf. Experiment unterstützt die Freiwilligen dabei, ihre Projektwünsche umzusetzen und sie bei einer passenden Partnerorganisation in den sieben Auswahlländern zu platzieren

Das Besondere: Der Verein arbeitet mit vielen der Partnerorganisationen schon lange zusammen. Das gegenseitige Vertrauen bietet eine Sicherheit für einen guten Aufenthaltsablauf. Die Organisationen vor Ort freuen sich über die Unterstützung durch Freiwillige aus Deutschland. Untergebracht werden die Teilnehmenden bei einheimischen Gastfamilien oder gemeinsam mit anderen Freiwilligen in internationalen Wohngemeinschaften.

Wer Interesse hat, sich für weltwärts mit Experiment zu bewerben, findet hier weitere Informationen und den Link zum Bewerbungsportal: www.experiment-ev.de/freiwilligendienst/weltwaerts. Am 03. August findet zudem eine kostenlose Infoveranstaltung zum Freiwilligendienst von Experiment statt. Unter dem folgenden Link https://experiment-ev-de.zoom.us/webinar/register/WN_bW5oemapTumwwZR_I5Dnkg kann man sich anmelden. Bei Fragen sind Vera Sel und Lion Schiner die Ansprechpersonen in der Bonner Geschäftsstelle (Tel.: 0228 95722-29, 0228 95722-19, E-Mail: sel@experiment-ev.de, schiner@experiment-ev.de).

Über Experiment

Das Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment e.V., ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied von "The Experiment in International Living" (EIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.

Original-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuell