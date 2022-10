FIFA

FIFA+ veröffentlicht Staffel 1 der bahnbrechenden Doku-Serie Captains, die sechs legendäre Mannschaftskapitäne auf ihrem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ Qualifikation begleitet

Captains markiert eine neue Grenze für Sport-Dokuserien, die den Zuschauer in das Leben der Spieler in einem nie dagewesenen Ausmaß einführt und eine neue Tiefe der Intimität erreicht, indem sie das Familienleben, die nationalen Erwartungen, die komplexe Psychologie und die Spitzenleistungen thematisiert

In Staffel 1 sind unter anderem Thiago Silva, Luka Modric und Pierre-Emerick Aubameyang zu sehen, während Staffel 2, die im neuen Jahr erscheint, die neuen Kapitäne auf ihrem Weg zum Höhepunkt des Sports, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™, begleitet

Im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™, hat FIFA+ heute das neueste und bisher ehrgeizigste Original auf der Plattform veröffentlicht, Captains, eine genreübergreifende Doku-Serie, die hinter die Kulissen einiger der größten Namen des Weltfußballs in ihren schwierigsten Momenten blickt.

Captains: Season 1 besteht aus acht Episoden, die zunächst exklusiv auf FIFA+ und dann auf Netflix veröffentlicht werden. Die Serie begleitet Ikonen aus aller Welt, darunter den Brasilianer Thiago Silva, den Kroaten Luka Modric und den Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang, bei ihrem Versuch, sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu qualifizieren.

Die Serie, die in einem Umfang gedreht wurde, den es in den Fußballmedien noch nie gegeben hat, setzt neue Maßstäbe für eine Sportdokumentation. Zusammen mit FIFA+ wurde es von Fulwell 73 produziert, mit Leo Pearlman, Ben Turner, Gabe Turner und Richard Thompson als Executive Producers.

Die Sendung zeichnet den Weg der Spielerinnen zur Qualifikation nach und zeigt, wie sie ihr Familienleben mit den Erwartungen der Nation in Einklang bringen und beleuchtet die komplexe Psychologie, die hinter der Leistung auf höchstem Niveau steckt.

Einige enden mit Erfolg, während andere ihr Ziel verfehlen, aber alle Höhen und Tiefen werden aufgezeichnet, während Captains die Zuschauer hinter die Kulissen derjenigen führt, die die Bürden ihrer Nation tragen.

Die in Staffel 1 begleiteten Kapitäne sind:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)

Luka Modric (Kroatien)

Thiago Silva (Brasilien)

Hassan Maatouk (Libanon)

Brian Kaltack (Vanuatu)

Andre Blake (Jamaika)

Der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, Thiago Silva, äußerte sich zu dieser Serie: „Für mich ist die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft die Krönung des Fußballs, und an der Seite meiner Landsleute dabei zu sein, ist die größte Ehre der Welt.

„Wir haben alles auf dem Spielfeld gelassen, um uns zu qualifizieren, und unsere Reise in Captains so detailliert dokumentiert zu sehen, ist ein unvergleichliches Erlebnis. Die Serie fängt unsere Emotionen, Frustrationen, Höhen und Tiefen ein, wie es nur wenige zuvor getan haben."

Captains Season 2

Außerdem freut sich FIFA+ über die Ankündigung von Captains: Season 2 , die einer Reihe von Kapitänen folgt, die bald bekannt gegeben werden und ihre Nationen zum Höhepunkt des Sports, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, führen.

Die zweite Staffel, die nach dem Turnier veröffentlicht wird, zeigt die Tore, die Spiele und die Dramen abseits des Spielfelds, während alle nach dem ultimativen Ruhm streben.

Charlotte Burr, FIFA Director of Strategy, Digital and FIFA+, äußerte sich zu dieser Ankündigung: „FIFA+ wurde geschaffen, um die Fans näher an das Spiel heranzuführen, das sie lieben, und genau deshalb begeistert uns Captains: Season 1 so sehr. Noch nie hat eine Serie einen so intimen Einblick in den turbulenten Weg zu einer Weltmeisterschaft gegeben und uns mehr denn je mit einigen der größten Namen des Weltfußballs verbunden."

Captains wird im Laufe eines Jahres in allen Ecken der Welt gefilmt und ist die neueste Ergänzung der FIFA+ Originals Reihe.

Leo Pearlman, Partner von Fulwell 73, fügte hinzu: „Fulwells erster Dokumentarfilm handelte von sechs unbekannten Fußball-Freestylern auf der Suche nach Diego Maradona. 15 Jahre später ist es ein Traum, eine Dokumentarserie über sechs legendäre nationale Kapitäne zu drehen, die ihre Mannschaften zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft führen wollen. Dies ist jedoch weit mehr als nur die Geschichte von Siegen und Niederlagen auf dem Spielfeld, es ist eine Erkundung der Führungsqualitäten, des mentalen und physischen Drucks und der Art und Weise, wie man agiert, wenn die Hoffnungen einer Nation auf den eigenen Schultern ruhen. Hier wird der Mensch unter die Lupe genommen, und zwar durch die intensive Sichtweise des Sports, der Kontrolle und der Erwartungen auf höchstem Niveau."

