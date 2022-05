Kwizda Agro GmbH

Wildtier-Repellent TRICO® erhält Registrierung für Kanada

Produktinnovation des österreichischen Unternehmens Kwizda Agro startet Erfolgsgeschichte in Nordamerika

Wien/Ottawa (ots)

Das Repellent TRICO® des österreichischen Pflanzenschutzmittelherstellers Kwizda Agro startet seine Erfolgsgeschichte am nordamerikanischen Markt. Das Produkt wurde 2020 in den USA und nun auch in Kanada registriert. TRICO® kann damit ab Herbst 2022 im Wald sowie im Weinbau, bei Apfelkulturen und diversen Zierpflanzen angewendet werden, um Jungpflanzen und Triebe vor Verbiss und Schäden durch Elch, Hirsch und Wapitis zu schützen. TRICO® wird dazu in Leobendorf/Niederösterreich produziert und nach Nordamerika exportiert, wo es abgefüllt und abgepackt wird.

"Mit der Registrierung in den USA und nun in Kanada setzt Kwizda Agro seinen Expansionskurs in Übersee fort. In Nordamerika kann TRICO® nach den verheerenden Waldbränden in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zu einer schnelleren nachhaltigen und erfolgreichen Wiederaufforstung leisten", sagt Catalina Bardewyk, Business Unit Manager für den Bereich New Technologies bei Kwizda Agro. "Wir bedienen wichtige Märkte mit dringend benötigten Innovationen, die Lücken beim Schutz der forst- und landwirtschaftlichen Kulturen schließen. Damit legen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und erfolgreiche Partnerschaften, mit denen neue, vor allem biologische Produktinnovationen entwickelt werden."

TRICO® basiert auf dem biologischen Wirkstoff Schaffett und wurde vor rund drei Jahrzehnten mit Jägern für Jäger entwickelt. Die Weidmänner schützten damals Jungbäume und Triebe mit Schafwolle vor Verbiss und Schälschäden. Kwizda Agro hat die Idee aufgenommen und sein Know-how bei der Formulierung komplexer Lösungen genutzt, um TRICO® zu entwickeln: ein einfach anzuwendendes, effektives und effizientes Repellent für die professionelle Forstwirtschaft, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Der Wirkstoff wirkt auf europäisches Reh- und Rotwild, ebenso wie Elchwild und Wapitis olfaktorisch und geschmacklich vergrämend, wie zahlreiche Studien und Feldversuche belegen. TRICO® kann in Europa auf Pflanzen aller Art wie z.B. Zier- und Obstbäumen, Büschen und Stauden sowie auf Gemüsefeldern ausgebracht werden. Die langanhaltende und gleichzeitig schonende Wirkung im sensiblen Ökosystem Wald in Verbindung mit dem natürlichen, geruchsneutralen Wirkstoff machen das Produkt zum Gold-Standard in Europa.

TRICO® FORESTRY CAMPUS stärkt Forstnetzwerk

Neben den USA und Kanada waren aber auch viele Wälder in Europa von Kalamitäten durch Waldbrände und Borkenkäfer betroffen. Um nachhaltige Strategien zur Wiederaufforstung und Waldentwicklung zu diskutieren, lädt Kwizda Agro von 7. bis 9. Juni nach Kitzbühel zum TRICO® FORESTRY CAMPUS. Damit will das Unternehmen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Forst- und Holzwirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft aus Nordamerika und Europa vernetzen und einen langfristigen Dialog etablieren. Das soll in der Folge die Grundlage sein, um gemeinsam Lösungsansätze auf den Weg zu bringen, die eine nachhaltige Waldentwicklung hin zu klimafitten Wäldern gewährleisten. Kwizda Agro wird dabei die eigene Expertise zu Wald und Wildtieren sowie hier insbesondere zur wildtiergerechten Waldbewirtschaftung einbringen.

Über Kwizda Agro

Die Kwizda Agro GmbH ist einer der führenden Anbieter von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln und Teil der Kwizda Unternehmensgruppe in Österreich. Sie entwickelt innovative Wirkstoffe und verfügt über ein umfassendes Know-how bei der Produktion komplexer und hochwertiger Formulierungen. Der Bereich New Tech konzentriert sich dabei auf die Entwicklung und den internationalen Vertrieb eigener innovativer biologischer Produkte für die Forstwirtschaft sowie Sonderkulturen und den Ackerbau. Über das eigene internationale Vertriebsnetzwerk berät das Unternehmen kompetent Anwender zu einem standortgerechten und nachhaltigen Pflanzenschutz. Insgesamt sind über 300 Mitarbeiter an den Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn und Rumänien beschäftigt. Damit gewährleistet Kwizda Agro vitale Kulturen in der Landwirtschaft sowie gesunde Gärten als Ort der Erholung.

Mehr Information unter http://www.kwizda-agro.com/.

